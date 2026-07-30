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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعرض أصنافاً من إنتاج «الإصلاح والتأهيل» في «العين للرطب»

جانب من جناح الدائرة (من المصدر)
31 يوليو 2026 01:12

العين (الاتحاد)

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تشارك دائرة القضاء – أبوظبي، في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب 2026، المقامة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو، عبر جناح يسلط الضوء على إنتاج الرطب بمراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية، حيث يعكس جهود الدائرة في دعم برامج التأهيل والإنتاج، والمساهمة في إبراز الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات.
وتأتي مشاركة دائرة القضاء في هذا الحدث، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، في «الصاروج بارك» بمنطقة العين، في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والمجتمعية والتراثية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة.
ويبرز جناح الدائرة، جهود مراكز الإصلاح والتأهيل في توظيف طاقات النزلاء، وتنمية مهاراتهم الإنتاجية والحرفية، حيث يضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والأعمال الحرفية والفنية والمصنوعات التراثية التي أنجزها النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب أصناف من الرطب المنتجة في مزارع المراكز، بما يعكس المهارات التي اكتسبها النزلاء من خلال برامج التأهيل والتدريب المهني.
كما يتيح جناح الدائرة للزوّار الاطلاع على مجموعة من الإصدارات القانونية والتشريعية التي تشمل مؤلفات ودراسات متخصّصة وبحوثاً قانونية، تتناول موضوعات متنوعة في المجالات القضائية والتشريعية، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

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