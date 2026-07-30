الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يلتقي رئيس جامعة الفجيرة

محمد الشرقي يلتقي رئيس جامعة الفجيرة
31 يوليو 2026 01:12

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفضها كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
«التعليم العالي» تعلن ابتعاث 244 طالباً جديداً العام الحالي

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وفريق عمل الجامعة. 
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات عمل الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومشاريعها. 
وأكّد سموه، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الفجيرة في دعم قطاع التعليم العالي في الإمارة، واستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الطلبة من أدوات العلم والمعرفة المتطورة، مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمنظومة التعليم ومتطلبات تطويرها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير. 
وتقدم الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لسير عمل الجامعة، مؤكداً مواصلة الجهود لتحقيق أفضل المخرجات. 
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
جامعة الفجيرة
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
سليمان الجاسم
آخر الأخبار
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
الرياضة
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
31 يوليو 2026
مقاتلة «إف 16» تابعة للقوات الجوية الأميركية خلال مهمة في الشرق الأوسط - من المصدر
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران
31 يوليو 2026
رجال إطفاء قرب سيارات محترقة جراء هجوم على كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا
31 يوليو 2026
انتشار آليات عسكرية للجيش اللبناني في الجنوب - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني: مستمرون في حماية الاستقرار رغم التحديات
31 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران
31 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©