محمد الشرقي يلتقي رئيس جامعة الفجيرة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وفريق عمل الجامعة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات عمل الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومشاريعها.

وأكّد سموه، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الفجيرة في دعم قطاع التعليم العالي في الإمارة، واستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الطلبة من أدوات العلم والمعرفة المتطورة، مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمنظومة التعليم ومتطلبات تطويرها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير.

وتقدم الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لسير عمل الجامعة، مؤكداً مواصلة الجهود لتحقيق أفضل المخرجات.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.