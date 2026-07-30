محمد الشرقي يشهد حفل تخريج «أصدقاء الدفاع المدني» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الناشئة والشباب بالمعارف والمهارات التي تعزّز ثقافة الوعي المجتمعي لديهم، وتسهم في إعداد جيلٍ واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن والمجتمع.

جاء ذلك، خلال حضور سموه حفل تخريج الدورة الثالثة عشرة من برنامج أصدقاء الدفاع المدني، الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، بمشاركة 252 منتسباً.

ونوّه سموه باهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، والإسهام الإيجابي في بناء وخدمة الوطن.

وهنّأ سموه الخريجين على اجتياز البرنامج بنجاح وتحقيق هذا الإنجاز المتميز، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة، ومثمناً جهود إدارة الدفاع المدني بالفجيرة والقائمين على البرنامج في إنجاح الدورة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، عبّر العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة عن شكره وتقديره لدعم ومتابعة سمو ولي عهد الفجيرة لمختلف المبادرات الشبابية والمشاريع الهادفة التي تسهم في تمكينهم في مختلف المجالات.

وتخلّل الحفل مجموعة من الفقرات، اختُتمت بصورة جماعية رفقة سمو ولي عهد الفجيرة.

حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من القيادات والمسؤولين، وأولياء أمور خريجي الدورة.