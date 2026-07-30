عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من «ليوا عجمان للرطب والعسل»

عجمان (وام)

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وتنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2026، وبجوائز تبلغ مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، يواصل برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أداء رسالته كونه منصة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالموروث الوطني وتحويله إلى رافد للتنمية المستدامة.

وأشار سمو ولي عهد عجمان، إلى أن دعم وتمكين المزارعين والنحالين يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة القطاع الزراعي بوصفه أحد ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مثمناً جهود المزارعين والنحالين والمنتجين المحليين في تنمية الإنتاج الوطني.

وأشاد سموه بالتطور المتواصل للمهرجان وتنوُّع برامجه.

وبدأت فعاليات المهرجان، بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقبال سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، وممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركين في المهرجان. وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة على أبرز الأجنحة والمنصات المشاركة، واطلع سموه على ما تقدمه من أجود أصناف الرطب والعسل والحمضيات والمنتجات الزراعية المحلية.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يمثل اليوم أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، وإبراز جودة المنتجات المحلية، بما يعكس مكانة عجمان في دعم المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية.

حضر افتتاح المهرجان، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ حميد بن عبد العزيز بن حميد النعيمي.