استقبل العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور ناصر بن حمد وخالد بن حمد.

جاء ذلك في مستهل زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد، التي شهد خلالها التمرين العسكري المشترك "درع البحرين"، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة من درع الجزيرة، ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

ملك البحرين يستقبل حمدان بن محمد، بحضور ناصر بن حمد وخالد بن حمد. جاء ذلك في مستهل زيارة حمدان بن محمد التي شهد خلالها التمرين العسكري المشترك "درع البحرين"، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج… pic.twitter.com/qtf76pnxO3 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 31, 2026