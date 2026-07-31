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علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق جائزة أعوام الإمارات

بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق جائزة أعوام الإمارات
31 يوليو 2026 20:20

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أُطلقت جائزة أعوام الإمارات باعتبارها منصة وطنية للتكريم تُرسّخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات، وتهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تُحدث إسهاماتهم أثراً ملموساً، وتُلهم العمل الجماعي المستدام.
ويشرف على مبادرة أعوام الإمارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية.
وفُتح باب الترشح للجائزة في دورتها الافتتاحية، حيث دُعيت الأسر إلى ترشيح قصصها الملهمة، والمؤسسات إلى ترشيح مبادراتها ذات الأثر عبر الموقع الإلكتروني لأعوام الإمارات www.uaeyearof.ae، ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر 2026.

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  • شعار جائزة أعوام الإمارات
    شعار جائزة أعوام الإمارات

ترتكز جائزة أعوام الإمارات على ثلاثة مرتكزات رئيسة: الاستدامة، والأثر، والإلهام، فهي تحوّل الموضوعات السنوية إلى إرث وطني ممتد، وتكرّم المبادرات والقصص ذات الأثر الملموس، وتحتفي بالنماذج الملهمة بما يرسّخ ثقافة الإسهام المجتمعي ويضاعف أثر الموضوعات السنوية عاماً بعد عام.
وتمثل الجائزة إطاراً وطنياً دائماً يضمن استدامة أثر كل موضوع سنوي، من خلال منظومة تقييم موحدة وتكريم سنوي يقام ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وتضم الجائزة خمس فئات تعكس تنوّع مسارات الإسهام، وهي: الفئة الرئيسة، والمساهمة الجماعية، والداعم الحكومي، والداعم الخاص، والداعم المجتمعي، تقديراً للمبادرات والممارسات الإيجابية التي تدعم الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات.
وتقام الدورة الافتتاحية للجائزة بالتعاون مع وزارة الأسرة، انطلاقاً من دورها في دعم مستهدفات موضوع هذا العام.
تأتي مبادرة أعوام الإمارات للسرد القصصي بهدف تعزيز روح العمل الجماعي لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، وتوحيد الجهود حول الأولويات الوطنية المشتركة لكل عام، بما يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ككل.

المصدر: وام
توجيهات رئيس الدولة
إطلاق جائزة
جائزة أعوام الإمارات
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