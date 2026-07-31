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علوم الدار

"تمكين المجتمع" تستقطب أصحاب المواهب لبرنامج "تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية"

"تمكين المجتمع" تستقطب أصحاب المواهب لبرنامج "تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية"
31 يوليو 2026 21:40

تشارك وزارة تمكين المجتمع في فعاليات الدورة الحادية عشرة من "مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2026" الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في الفترة من 30 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل بقاعة الإمارات للضيافة بهدف تعريف المشاركين والزوار بالفرص والمبادرات التي توفرها الوزارة لدعم أصحاب المواهب وتشجع الراغبين في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع نوعية على التسجيل والاستفادة من برنامج "تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية" أحد المسارات الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للتمكين "مدار".

وتستعرض الوزارة، من خلال منصتها، نماذج من مشاريع المستفيدين من البرنامج وتسلّط الضوء على قصص نجاحهم. إلى جانب تعريف زوار المهرجان بجهود الوزارة في دعم أصحاب المشاريع والترويج لمنتجاتهم وتسويقها عبر قنواتها المتنوعة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.

وقالت أحلام الأحمد مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع إن "مشاركة الوزارة في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2026 تأتي انطلاقاً من حرصها على توسيع أثر برامج التمكين الاقتصادي وتوفير منصات تسويقية تفاعلية لرواد الأعمال وتتيح للزوار فرصة التعرف على برامج التمكين إضافة إلى استقطاب أصحاب المواهب والأفكار والمشاريع من مختلف الفئات للتسجيل في برنامج مدار".

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ولفتت إلى أن هذه المشاركة تعزز وعي زوار المهرجان بالبرنامج الوطني للتمكين "مدار" وما يتضمنه من مجالات التدريب والتأهيل والتطوير إضافة إلى بناء شراكات مجتمعية تسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادراته.

وأضافت الأحمد أن "مدار" يأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تتبناها الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين ومساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال بناء القدرات وتوفير الفرص وتعزيز الجاهزية المهنية.

وأوضحت أن برنامج "مدار" يضم مسارين رئيسيين هما: "التمكين المهني" و"تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية" بهدف تعزيز مواكبة احتياجات المستفيدين وجاهزيتهم لسوق العمل ودعم تطوير مشاريعهم بما يمكنهم من بناء مستقبل مهني واقتصادي أكثر استقراراً ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

المصدر: وام
وزارة تمكين المجتمع
أصحاب المواهب
برنامج تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية
مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
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