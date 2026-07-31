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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا في لندن

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا في لندن
31 يوليو 2026 23:15

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.
بحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.

وفي مستهل اللقاء، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي إد ميليباند بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي إد ميليباند بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

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وأكد سموه، خلال اللقاء، عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إد ميليباند، خلال اللقاء، مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
حضر اللقاء سعادة منصور عبدالله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
إد ميليباند
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