«الإمارات للدواء» توافق على «ليبفندرا» لعلاج ارتفاع الكوليسترول.. والإمارات ثاني دولة تعتمده عالمياً

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء «ليبفندرا» (Lipfendra)، المخصّص لعلاج البالغين المصابين بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، بما في ذلك بعض الحالات الوراثية، وذلك ضمن خطة علاجية يحدّدها الطبيب المختص.

وبذلك، أصبحت الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تعتمد هذا العلاج، بما يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية الوطنية ويواكب توجّهها نحو تسريع وصول الابتكارات الدوائية إلى المرضى.

ويُعد «ليبفندرا» دواءً فموياً يؤخذ مرة واحدة يومياً، ويسهم إلى جانب النظام الغذائي المتوازن وممارسة النشاط البدني، في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL-C)، الذي يُعد من أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوسّع الدواء الخيارات العلاجية المتاحة للبالغين الذين تستدعي حالاتهم تدابير إضافية إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، بما ينسجم مع الممارسات الطبية المستندة إلى الأدلة العلمية، ويدعم الارتقاء بجودة الرعاية الدوائية.

ودعت مؤسسة الإمارات للدواء أفراد المجتمع، لا سيما المصابين بارتفاع الكوليسترول، إلى الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة الصحية واختيار العلاج المناسب، بما يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والحفاظ على الصحة العامة.