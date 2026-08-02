«كهرباء الشارقة»: تركيب 1.878 عمود إنارة جديداً خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرصها المستمر على تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن تنفيذ مجموعة من مشاريع إنارة الطرق خلال النصف الأول من عام 2026، شملت تركيب 1.878 عمود إنارة جديداً في مختلف مناطق مدينة الشارقة، إلى جانب تمديد شبكة إنارة الطُّرق بطول إجمالي بلغ 105.8 كيلومتر، وذلك ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة، ودعم المشهد الحضاري والجمالي في الإمارة.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريعها التطويرية في مجال إنارة الطرق وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير العالمية، بما يواكب التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة، ويُعزّز من كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للسكان والزوّار، ويسهم في توفير بيئة أكثر أماناً وراحة لمستخدمي الطرق في مختلف المناطق.

وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث شبكات الإنارة بشكل مستمر، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والاستدامة، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول الذكية المستخدمة في أنظمة الإنارة.