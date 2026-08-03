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علوم الدار

ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة

ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
3 أغسطس 2026 11:10

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 74 شاحنة محملة بـ1056 طناً من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع.

 

وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء ومساعدات طبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.

 

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة تجهيز المساعدات وفرزها وتحريكها، بما يدعم استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووصولها إلى مستحقيها.

 

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وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير قوافل الإغاثة بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

 

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.

 

المصدر: وام
المساعدات الإنسانية
قطاع غزة
الإمارات
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