جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم تُطلق أربع مسابقات

أبوظبي (وام)



أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن تفاصيل جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، والتي تضم أربع مسابقات تنافسية ضمن دورتها لعام 2026، تحت شعار «قرآن يُتلى.. ووطن يسمو»، فيما أعلنت فتح باب التسجيل للمشاركة حتى 31 أغسطس الجاري.

وتضم المسابقات أربع فئات رئيسية هي: القراءات المتواترة، وتحدّي التلاوة، وحناجر الإمارات، وقيم وحضارة القرآن الكريم، في إطار جهود الجائزة لتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى، واكتشاف المواهب القرآنية، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية في المجتمع.

وتستهدف مسابقة القراءات المتواترة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الذكور والإناث، سواء كانوا منتسبين إلى مراكز التحفيظ والمؤسّسات القرآنية أو من غير المنتسبين إليها.

وتُخصص الجائزة مسابقة تحدّي التلاوة للمواطنين من الذكور والإناث من عمر 6 إلى 18 عاماً.

كما أطلقت مسابقة حناجر الإمارات لإبراز الطاقات الواعدة والأصوات النديّة في تلاوة القرآن الكريم، حيث تفتح أبوابها لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ممن تبلغ أعمارهم 19 عاماً فأكثر.

وتطرح الجائزة مسابقة قيم وحضارة القرآن الكريم، وهي منصة أدبية تهدف إلى استثمار الفنون الكتابية في ترسيخ القيم الحضارية والإنسانية المستمدة من القرآن الكريم، بالتزامن مع «عام الأسرة»، من خلال استقطاب المبدعين من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى قيمي يعزّز التلاحم المجتمعي.