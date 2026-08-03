انطلاق الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»

أبوظبي (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وشهد المهرجان جولة لمعالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، يرافقه عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، ومحمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، تعرف خلالها إلى فعاليات المهرجان وأنشطته المتنوعة.





واستقبل المهرجان في يومه الأول مشاركات مسابقات «خرايف البيت» والمانجو المحلي والمنوع، إضافة إلى مسابقة «أكبر عذج»، فيما تتواصل عملية استلام المشاركات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وفق البرنامج المخصص لكل مسابقة.

ويضم المهرجان 18 مسابقة، خُصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 5.677.000 درهم، تشمل مزاينات الرطب ومسابقات الفواكه، التي تتيح لأصحاب المزارع والحدائق المنزلية عرض أفضل إنتاجهم ضمن منافسات تقوم على معايير فنية وتنظيمية محددة.





60 دكاناً في سوق الرطب

يضم المهرجان سوقاً للرطب والمنتجات الزراعية يتكون من 60 دكاناً، يتيح من خلالها لأصحاب المزارع والمنتجين عرض أصناف الرطب والمحاصيل والمنتجات المحلية وتسويقها مباشرة للجمهور، ويسهم في التعريف بتنوع الإنتاج الزراعي، وتنشيط حركة البيع، ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة. ويمثل المهرجان المحطة الثالثة في موسم الرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار جهودها لترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل، وصون التراث الإماراتي المرتبط بها، ودعم المزارعين وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي ونقل المعارف الزراعية إلى الأجيال المقبلة.





مزاينات ومسابقات

تشمل مسابقات المهرجان مزاينات «نخبة أبوظبي للرطب» و«نخبة الوثبة للرطب»، ومزاينات أصناف الخلاص وبومعان والخنيزي والشيشي واللولو والفرض والزاملي، فيما تضم مسابقات الفواكه المانجو والليمون بفئتيهما المحلي والمنوع، والتين الأحمر والأصفر.