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علوم الدار

%99.96 سعادة المتعاملين بمركز «سبيد» بعجمان

%99.96 سعادة المتعاملين بمركز «سبيد» بعجمان
4 أغسطس 2026 01:51

عجمان (وام)

كشفت هيئة النقل بعجمان عن مؤشرات أداء مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت نسبة سعادة المتعاملين 99.96%، فيما سجل معدل زمن خدمة الفحص 9.10 دقيقة، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الترخيص والفحص 74.433 متعاملاً. وقال أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، إنّ المؤشرات تعكس حرص مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ترتكز على سرعة الإنجاز ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات الهيئة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل.
وأفاد أنّ تحقيق نسبة 99.96% في سعادة المتعاملين، يعكس كفاءة الخدمات المقدمة في المركز، والجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل، بما يسهم في توفير تجربة خدمية أكثر سهولة وسلاسة.

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