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علوم الدار

إسرائيل تقصف بلدات عدة في لبنان

قصف إسرائيلي على قرى في لبنان
3 أغسطس 2026 23:19

قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدات عدة في جنوب لبنان بينها بلدتا المنصوري ومجدل زون، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وألقت مسيّرة إسرائيلية، جالونات متفجرة فوق حرج علي الطاهر، عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.  

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية بعد ظهر اليوم الاثنين، على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل.

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وبحسب الوكالة ، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول، قرب بلدة الناقورة.

وقامت القوات الإسرائيلية ليلا بعمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما أطلقت قنابل فوسفورية حارقة، تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة يارون ومدينة بنت جبيل.
وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

 

المصدر: د ب أ
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