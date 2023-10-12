"المركزي" يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 16 أكتوبر الجاري.

يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 6000 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثالث 168 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم والثالث 280 يوماً لما يصل إلى 5500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 18 أكتوبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 15 نوفمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 3 أبريل 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.