الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"المركزي" يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

مصرف الإمارات المركزي
12 أكتوبر 2023 15:00

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 16 أكتوبر الجاري.

يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 6000 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثالث 168 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم والثالث 280 يوماً لما يصل إلى 5500 مليون درهم. 

أخبار ذات صلة
«المركزي» يستضيف طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة المالية
«المركزي»: نشاط القطاع الخاص غير النفطي ارتفع لأعلى مستوياته منذ 2019

وسيكون تاريخ الإصدار في 18 أكتوبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 15 نوفمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 3 أبريل 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.

 

المصدر: وام
مزاد
السندات الحكومية
المصرف المركزي
آخر الأخبار
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©