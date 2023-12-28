"تسلا" تستعد لإنتاج نسخة محدثة من السيارة الفارهة موديل واي

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا تستعد لإنتاج نسخة جديدة محدثة من سيارتها الفارهة موديل واي في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الأميركية تجري حاليا الاستعدادات في الصين لإنتاج النسخة الجديدة من السيارة موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، على أن تبدأ الإنتاج التجاري للإصدار الجديد في منتصف العام المقبل.

وقالت المصادر إن نسخة 2024 من موديل واي ستحتوي على تغييرات داخلية وخارجية أشد وضوحا من التغييرات التي شهدتها أحدث نسخ هذا الطراز والتي أطلقت في أكتوبر الماضي، وشهدت تصميما جديدا لعجلة القيادة مع الإضاءة الدائرية.

وتابعت المصادر أن أول دفعة من النسخة الجديدة للسيارة موديل واي سيتم تصنيعها في المرحلة الثانية من مصنع تسلا في شنغهاي والتي ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع تقريبا أثناء عطلة رأس السنة لإجراء تحديث جزئي لها. كما سيتم إدخال المزيد من التعديلات على خطوط الإنتاج قبل بدء التصنيع على نطاق واسع للنسخة الجديدة من السيارة.