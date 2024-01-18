100 مليون درهم صافي شراء الإماراتيين من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

خففت تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين من حدة تفاعل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ صافي شراء الإماراتيين 100 مليون درهم محصلة صافي شراء في سوق العاصمة بقيمة 70.85 مليون درهم وصافي شراء في سوق دبي المالي بنحو 29.18 مليون درهم.

وبلغت قيمة تعاملات شراء الإماراتيين في سوق أبوظبي 874.82 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 803.97 مليون درهم، في حين بلغت قيمة تعاملات شراء الإماراتيين في سوق دبي 155.29 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 126.11 مليون درهم.

وأغلقت مؤشرات الأسواق على تراجع طفيف بنسبة 0.05% في سوق أبوظبي وبنسبة 0.92% لمؤشر سوق دبي.

وبلغت خسائر القيمة السوقية نحو 9 مليارات درهم، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3.4 مليار درهم لتصل إلى 2.962 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 5.63 مليار درهم إلى 694.19 مليار درهم. وصاحب ذلك تداولات بقيمة إجمالية جاوزت 1.46 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الانخفاض أمس بمقدار 4.89 نقاط ويغلق عند مستوى 9719.37 نقطة متراجعاً بنسبة 0.05%. وبلغت قيمة التداولات 1.159 مليار درهم، شملت ما يزيد على 260.2 مليون سهم عبر 16684 صفقات. وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 38 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 214.57 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 92.48 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 90.28 مليون درهم. وجاء سهم «إمستيل لمواد البناء» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 25.37 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة أمس «كيو القابضة» بنسبة 3.33 % إلى 3.19 درهم، و« ايبيكس للاستثمار» بنسبة 3.32% إلى 2.04 درهم، و« الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 3.2% ليغلق عند 1.21 درهم. كما انخفضت أسهم « الدار العقارية » بنسبة 2.7 % إلى 5.05 درهم،«ملتيبلاي » بنسبة 1.25% إلى 3.15 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 284.563 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 355.41 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 70.85مليون درهم كمحصلة «بيع».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 37.86 نقطة وبنسبة 0.92% عند مستوى 4052.78 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 14 شركة، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 304.84 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 106.26 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6101 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 70.53 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 42.34 مليون درهم. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «إعمار العقارية» بنسبة 2.33% عند 7.52 درهم، «إعمار للتطوير» بنسبة 2.26% ليغلق عند 6.46 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.43% ليغلق عند سعر 17.2 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 149.54 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 178.73 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29.18 مليون درهم كمحصلة «بيع».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 940.147 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 905.334 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 34.81 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 17.93 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 196.15 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 214 مليون درهم.