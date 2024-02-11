مبادرات جديدة لخفض الانبعاثات بمشاريع «الدار العقارية»

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عن مشاريع ومبادرات جديدة لخفض الانبعاثات بمشاريعها التطويرية، وإنتاج الطاقة النظيفة بالأصول العقارية التابعة للشركة، ما يدعم مساعي «الدار» للوفاء بالتزامها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وذلك في إطار المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأكدت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى شركة «الدار» اهتمام «الدار» بتبني ممارسات بيئية أكثر استدامة لتعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة بمجمعاتها السكنية والتجارية والترفيهية، ما يعزز من دور القطاع العقاري في خفض الانبعاثات الكربونية. وأوضحت لـ «الاتحاد» أن «الدار» أطلقت في يناير 2023 خطة صافي الانبعاثات الصفري، التزاماً منها بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية «بتحقيق صافي انبعاثات صفري» ضمن نطاقات الانبعاثات الدفيئة 1 و2 و3 بحلول عام 2050.

طاقة شمسية

وأبرمت «الدار» مؤخراً شراكة مع «يلو دوور إنرجي»، الشركة الرائدة المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، لإنتاج الطاقة الشمسية عبر 45 أصلاً عقارياً تابعاً لشركة الدار في الإمارات، وذلك تماشياً مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030.

وتحرص الدار بهذه الخطوة على تزويد مشاريعها العقارية بالطاقة النظيفة، حيث ستتولّى شركة «يلو دوور إنرجي» مسؤولية تمويل تصميم وتطوير وصيانة أنظمة توليد الطاقة الشمسية المستخدمة في 45 أصلاً من عقارات التجزئة والتعليم والضيافة التابعة للدار على مدار العشرين عاماً القادمة. وبالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتواجدة على أسطح البنايات والمرائب والمساحات الأرضية، سيتم توليد 34 ميجاوات من الطاقة النظيفة.

وسيسهم مشروع التحوّل إلى الطاقة الشمسية، اعتباراً من 2024، في إزالة 23 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر أصول الدار العقارية خلال العام الأول من التنفيذ. وطوال فترة تنفيذ المشروع بأكمله، ستتم تجنب أكثر من 560 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبشكل عام، سيرتفع متوسط اعتماد شركة الدار على الطاقة النظيفة بنسبة 12% عبر محفظة أصولها بالكامل، بينما ستسجّل مجموعة مختارة من عقاراتها ما يصل إلى 25%.

تدوير النفايات

وأعلنت «الدار» وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» ووشركة «بوليغرين» العالمية المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، مؤخراً عن مشروع مشترك لإطلاق «إيكولوب» كأول نموذج دائري من نوعه في المنطقة، والذي سيعمل على القضاء على نفايات المكبات الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة في محفظة «الدار» وتحويلها إلى موارد قيّمة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تنتج فيه أصول «الدار» سنوياً ما يقارب 70 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، وتنفق ما بين 10 إلى 15 مليون درهم سنوياً على أنشطة جمعها وإرسالها إلى مكبات النفايات، والتي ينجم عنها إطلاق ما يقدر بنحو 32500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.

خدمات التبريد

وأطلقت «الدار» ديسمبر الماضي مشروع «خدمات التبريد» بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.

ويهدف المشروع، الذي تديره شركة «جونسون كونترولز»، لإزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول «الدار». ويضم مجمّع الريانة مركز تسوّق يتألف من ثلاثة طوابق داخل وجهة سكنية تضم 1500 منزل، بينما يضم «القرم الشرقي» سلسلة من المطاعم والمنافذ الترفيهية بالإضافة إلى سوبر ماركت وفندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا فئة خمس نجوم.

حوار وطني

واستضافت «الدار» ووزارة التغير المناخي والبيئة مارس الماضي اجتماع «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذي شهد توقيع 29 شركة عاملة في نشاطات مختلفة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري «التعهد»، التابع لشركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة.

ويدعم الموقعون على هذا التعهد، الذي يُعد مبادرة مشتركة بين شركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة، جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

واحتفلت «الدار» العام الماضي بترشيح أكاديمية المعمورة البريطانية، إحدى مدارس شركتها التابعة، «الدار للتعليم»، ضمن ثلاث مدارس في العالم تتنافس على جوائز «أفضل مدارس العالم» عن فئة العمل البيئي.

إدارة الطاقة

واستثمرت شركة الدار، منذ بداية عام 2022، نحو 140 مليون درهم ضمن مشروع التعديل التحديثي لإدارة الطاقة عبر 61 أصلاً تديره وتمتلكه شركة الدار. ويستهدف هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه عبر خمس فئات أصول مختلفة، تحقيق وفورات بنسبة 20% في استهلاك الطاقة والمياه وكذلك المياه المبردة، كما تطمح الدار من خلاله إلى إزالة 55,315 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أصولها وأعمالها سنوياً مع خفض الاستهلاك السنوي لخدمات المرافق بإجمالي 40 مليون درهم.

كما شهد عام 2022 عقد اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لتزويد الأصول التشغيلية للشركة بالكهرباء النظيفة، فيما أعلنت «الدار» نوفمبر 2022 عن انضمامها لمجلس صناعات الطاقة النظيفة، حيث ستتعاون مع المجلس في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة.