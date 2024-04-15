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اقتصاد

"سامسونج" تتصدر قمة مبيعات الهواتف الذكية في العالم

امرأة تمشي أمام لوحة إلكترونية للترويج لسامسونج في سيول، كوريا الجنوبية
15 ابريل 2024 10:01

أظهرت بيانات شركة أبحاث السوق الأميركية آي.دي.سي استعادة شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم من منافستها آبل الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكرت آي.دي.سي أن مبيعات الهوات الذكية في العالم زادت خلال الربع الأول بنسبة 8ر7% سنويا إلى 4ر289 مليون هاتف.


وباعت سامسونج خلال الربع الأول 1ر60 مليون هاتف، في حين باعت آبل 1ر50 مليون هاتف، لتصبح حصة الشركتين من السوق العالمية 8ر20% و3ر17% على الترتيب.

وقال ريان رايث نائب الرئيس بشركة الأبحاث آي.دي.سي في فريق متابعة السوق العالمية إنه "كما كان متوقعا استمرار تعافي سوق الهواتف الذكية  مع تزايد التفاؤل بين العلامات التجارية الأكبر في السوق تدريجيا. وفي حين نجحت آبل في احتلال المركز الأول بالسوق في نهاية 2023، نجحت سامسونج في إعادة تأكيد وجودها كأكبر مورد للهواتف الذكية في الربع الأول" من العام الحالي.

وقالت نابيلا بوبال مديرة الأبحاث في فريق متابعة السوق العالمية بشركة آي.دي.سي إن "سوق الهواتف الذكية خرجت من العامين المضطربين السابقين أقوى ومختلفة... شاومي عادت بقوة بعد تراجع كبير خلال العامين الماضيين. واستقر وجود ترانسشن بين الخمس شركات الكبار بفضل النمو القوي في الأسواق الدولية".

المصدر: وكالات
سامسونج للإلكترونيات
سامسونج
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