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اقتصاد

2 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» خلال الربع الأول

2 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» خلال الربع الأول
26 ابريل 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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أعلن المشرق نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، موضحاً أنه تمكن من تسجيل نمو في صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024، محققاً 2 مليار درهم، بزيادة 25% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من احتساب ضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9%، والتي تم فرضها اعتباراً من 1 يناير 2024.
وبلغ صافي الأرباح ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي. 
ويعزى هذا النمو في الدخل التشغيلي وصافي الربح في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 23% على أساس سنوي. ومن المحركات الرئيسية التي تقف خلف هذه الأرباح، النمو الاستثنائي الذي حققته أعمال البنك، وهوامش الربح الجيدة من العملاء، وبيئة أسعار الفائدة الحالية، وانخفاض تكاليف المخاطر. علاوة على ذلك، وصل الدخل من غير الفوائد إلى نحو مليار درهم، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 29% على أساس سنوي. 
وسجلت نسبة المصروفات إلى الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي. 
وارتفعت الأرباح التشغيلية من 1.8 مليار درهم إلى 2.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. انخفضت تكاليف المخاطر بنسبة 61% لتصل إلى 38 مليون درهم.
وبلغ العائد على حقوق المساهمين 28% في الربع الأول من عام 2024.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «نجحت دولة الإمارات في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل بيئتها الاستثمارية القوية التي تدعمها قوانين وسياسات مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمارات».

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