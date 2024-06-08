«الأضحى» يعزز مبيعات الذهب في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

تشهد أسواق الذهب والمجوهرات في أبوظبي حالياً رواجاً ملحوظاً مع زيادة المبيعات، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، فيما سجلت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية زيادة واضحة في حجم الطلب على المشغولات الذهبية من مختلف القطع، بحسب مديري مبيعات في محال الذهب بأبوظبي.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: «إن حركة الطلب تلك لم تتأثر بالارتفاع التدريجي في أسعار المعدن الأصفر، باعتبار مناسبة العيد من المناسبات الضرورية لشراء الهدايا من المشغولات الذهبية، حيث تقبل فيها النساء على التزين بالذهب المشغول، بالإضافة اقتراب موسم الإجازات الصيفية، والتي يتصدر الذهب فيها قائمة الهدايا الأكثر شراءً».

وقال أحمد عنيزان: «إن الإقبال على شراء الذهب المشغول أو العادي، أصبح مرتبطاً بالثقافة الاستثمارية أكثر من ارتباطه بالشغف بالذهب وحب اقتنائه، مؤكداً أنه توجد فئة كبيرة من عملاء أسواق الذهب والمجوهرات متشبعة بفكرة الاستثمار في قطاع الذهب».

وأشار عنيزان إلى أن العملاء من المواطنين والخليجيين يفضلون شراء الذهب من عيار21 جراماً، بينما تفضل الجنسيات الآسيوية شراء الذهب من عيار 22 جراماً، أما الزبائن من الجنسيات العربية فيفضلون شراء الذهب من عيار 18 جراماً، مؤكداً أن شراء المجوهرات الذهبية المرصعة بالألماس يكون في الغالب من اختيار مواطني الدولة.

وأوضح عنيزان أن الذهب كسلعة تتأثر مبيعاته كثيراً بالمواسم، حيث تعد مواسم الأعياد الوطنية والدينية الأفضل في مبيعات الذهب، حيث يعد شهر رمضان الموسم الأعلى في المبيعات، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل موسم عيد الأضحى الذي يحقق فيه السوق نسباً عالية في المبيعات، ليس فقط بغرض التزين فقط، بل كذلك في تبادل الهدايا.

وبين عنيزان أن أسواق الذهب تتجه صعوداً لأسباب عدة أدت لارتفاع الذهب مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية، بشكل مباشر وملحوظ،، مبيناً أن حالات تراجع الأسعار تكون فقط في تشكيل مسار تصحيح لا أكثر، ولكن أسعار الذهب بشكل عام متصاعدة.

من جانبه، قال محمد اليافعي، مسؤول مبيعات في أحد محال بيع الذهب في مدينة زايد في أبوظبي، إن عيد الأضحى يزيد من حجم المبيعات، مضيفاً أن التوقعات تشير، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تزايد الطلب على الذهب المشغول، وخاصة الذهب البحريني الذي يحمل طابع التصاميم التراثية، والتي تتناسب مع الذوق المحلي.

وأوضح اليافعي، أن السوق تشهد خلال الفترة المسائية طلباً أكبر على القطع والأطقم ذات الأوزان الثقيلة، مبيناً أن القيمة التي يدفعها العملاء لشراء الذهب تتراوح بحسب الاحتياجات للذهب، وحسب القدرة الشرائية، مؤكداً أن التوقعات السوقية تشير إلى أن هناك زيادة مرتقبة لأسعار الذهب، في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.