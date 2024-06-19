تعاون بين «غرفة أبوظبي» و«رابطة التجارة الدولية الكورية» لتعزيز الفرص الاستثمارية



أبوظبي (الاتحاد)أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) في سيؤول، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وتدعم الشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية، في المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية.

وقّع الاتفاقية، أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، ولي إن-هو نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الكورية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة وفد رسمي من الغرفة في مؤتمر ومعرض «نكست رايز 2024» الذي يعد أكبر المعارض الخاصة للشركات الناشئة في كوريا الذي نظمته الرابطة مؤخراً في جنوب العاصمة سيؤول.

وتعكس الشراكة حرص الجانبين على توطيد أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الإماراتية والكورية الناشئة، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال زيارة الوفد إلى سيؤول، التقى أحمد خليفة القبيسي كلاً من عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وجيهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي للتعاون الاقتصادي والمعارض التجارية في الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).

واستعرض القبيسي الجهود التي تبذلها الغرفة ودورها الاستباقي في دعم الشركات الناشئة في الإمارة وتشجيع الابتكار واحتضان الأعمال لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الشركات الكورية ونظيراتها في أبوظبي.

وتم تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة للشركات الناشئة والأعمال الأجنبية، وبحث سبل الشراكات والاستثمارات المحتملة مع الشركات الكورية.

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة أبوظبي والرابطة الكورية في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، وتنسجم مع حرصنا على دعم مجتمع الأعمال المحلي والشركات الناشئة على وجه الخصوص، من خلال اطلاع الشركات المحلية على الفرص الاستثمارية المتاحة في كوريا الجنوبية وبما يُمكّنها من الإنطلاق من أبوظبي نحو العالمية، كما تتماشى تلك الشراكة مع سعينا الحثيث نحو تحفيز شركات القطاع الخاص في كوريا الجنوبية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة في أبوظبي باعتبارها وجهة إقليمية رائدة للشركات الناشئة وللابتكار وللتوسع في أسواق المنطقة.

ولفت القبيسي إلى حرص غرفة أبوظبي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع جهود أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أنه تم توقيع 23 اتفاقية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية خلال منتدى الأعمال الإماراتي - الكوري 2023، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز والتزامنا بتنويع المشاريع التجارية والاستثمارية.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي والرابطة الكورية التي تضم 73 ألف عضو، في دعم منصة أبوظبي لربط الأعمال (Abu Dhabi business Connect) الخاصة بغرفة أبوظبي من خلال تزويد المنصة بالمعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة والترويج لها بين أعضاء الطرفين، بما يُسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين.

ومن خلال الشراكة، سيحرص الجانبان على مشاركة مستجدات القطاعين الاستثماريين في أبوظبي وكوريا الجنوبية، فضلاً عن تبادل الوفود التجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة وحضور المعارض العالمية المنعقدة لديهما. كما اتفق الطرفان على توفير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية لتسريع نمو أعمالها وازدهارها.