«السعديات» و«ياس» تقودان الطلب على الفلل السكنية في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت مشاريع الفلل السكنية في أبوظبي استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء واستئجار الفلل بالعاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي، لاسيما بجزيرتي ياس والسعديات، بحسب مسؤولين ومتعاملين بالسوق العقارية في أبوظبي.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن أسعار بيع وتأجير الفلل السكنية في «ياس» و«السعديات» سجلت زيادة ملحوظة في الأسعار خلال العام الحالي، وبالتحديد الوحدات المؤلفة من 4 و5 غرف.

وأضافوا أن القطاع العقاري بالإمارة يشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، لاسيما بالمشاريع الجديدة، والتي تستقطب شرائح متنوعة من المستثمرين خاصة الأجانب، في ظل توفر خيارات متنوعة من حيث المساحات والمواقع، فضلاً عن توفير العديد من طرق السداد الميسرة والجاذبة للمستثمرين.

وبحسب تقرير صادر عن موقع «بيوت» حول أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، كانت «جزيرة ياس» و«جزيرة السعديات» أكثر المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن فلل فاخرة في أبوظبي، مشيراً إلى أن أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً بأبوظبي شهدت ارتفاعاً بنحو 6% خلال الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك «جزيرة السعديات» التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64%، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53%.

وأضاف التقرير أن الباحثين عن شقق فاخرة لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء، أظهروا اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تحتضنها منطقة «ياس بيتش ريزيدنس» في جزيرة ياس و«منطقة السعديات الثقافية» في جزيرة السعديات. وكشفت بيانات موقع بيوت عن أفضل مشاريع الفلل التي لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء، حيث برز «فيّ الريمان 2» في الشامخة كأكثر الخيارات التي يفضلها الباحثون عن فلل قيد الإنشاء ضمن فئة الأسعار المنخفضة، في حين كان مشروع «ياس إيكرز» في جزيرة ياس ومشروع «مرجان السعديات» في جزيرة السعديات، الأكثر تفضيلاً للراغبين في شراء فلل فاخرة لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء في أبوظبي.

زيادة الأسعار

وبحسب مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفع متوسط بيع الفيلا المؤلفة من 4 غرف في جزيرة السعديات من 6.8 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 7.7 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي، والخمس غرف من 8.4 إلى 9.2 مليون درهم، والست غرف من 9.7 إلى 11 مليون درهم.

كما ارتفع متوسط إيجار الفيلا المؤلفة من 4 غرف في جزيرة السعديات من 362 ألف درهم سنوياً، خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى 370 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، والخمس غرف من 387 إلى 400 ألف درهم سنوياً.

وفي جزيرة ياس ارتفع متوسط بيع الفيلا المؤلفة من 4 غرف من 2.9 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.3 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي، والخمس غرف من 4.4 إلى 6.2 مليون درهم، فيما استقر متوسط سعر بيع الفيلا ذات الغرفتين عند 2.56 مليون درهم، والثلاث غرف عند 3.58 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالإيجار، ارتفع متوسط إيجار الفيلا المؤلفة من 4 غرف في جزيرة ياس من 240 ألف درهم سنوياً، خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى 261 ألفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، والخمس غرف من 220 إلى 280 ألف درهم سنوياً، فيما تراجع متوسط إيجار الفلل ذات الثلاث غرف من 236 إلى 220 ألف درهم سنوياً.

مشاريع جديدة

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة بعد جائحة كورونا، لاسيما من حيث زيادة الطلب على الفلل، وهو ما شجع كثيراً من الشركات على طرح المزيد من مشاريع الفلل خلال السنوات الأخيرة، لتلبية الطلب المتزايد، لاسيما بجزيرتي ياس والسعديات.

وأظهر تقرير سوق العقارات للربع الأول من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية مؤخراً، أن سوق المبيعات السكنية في أبوظبي، يُظهر مؤشرات واعدة للنمو في المستقبل المنظور، مع توقع مسار تصاعدي تدريجي في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي شهد خلال الربع الأول استكمال 800 وحدة سكنية في العديد من المناطق الاستثمارية. وتمثلت أبرز التطورات التي شهدتها أبوظبي في إطلاق مشروع قناة ياس السكني، وهو مشروع فلل ضخم من المتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول الربع الأخير 2027، بهدف تسليم 1146 وحدة للمواطنين. وشهد متوسط ​​أسعار مبيعات الفلل زيادة متواضعة بين 1% و3% على أساس ربع سنوي، لكن حجم النمو كان أكبر على أساس سنوي، حيث وصل إلى نسبة تتراوح بين 10% و15%، بحسب التقرير.

تنوع المعروض

وأكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، أن مشاريع الفلل السكنية بأبوظبي تتميز بالتنوع من حيث المساحات والمواقع، وتوفر خيارات متنوعة للمشترين، لاسيما مع اهتمام شركات التطوير العقاري بتوفير طرق سداد ميسرة تناسب مختلف متطلبات المشترين.

وأوضحت أن زيادة الطلب على شراء الفلل ينعكس على معدلات الأسعار، والتي تشهد زيادات متباينة، لاسيما بجزيرتي ياس والسعديات.

وبحسب تقرير دوبيزل السنوي عن شراء العقارات في أبوظبي لعام 2023، تصدرت جزيرة ياس قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة 1243 درهماً، بارتفاع 4.74%، وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الثلاث غرف 2.88 مليون درهم، والأربع غرف 4.3 مليون، والخمس غرف 5.6 مليون، فيما بلغ العائد على الاستثمار 4.72%.

وجاءت «السعديات» في المركز الثاني كأكثر المناطق طلباً لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة 1418 درهماً، بتراجع 5.54%، وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الثلاث غرف 6.8 مليون درهم، والأربع غرف 7.12 مليون، والخمس غرف 9.9 مليون، فيما بلغ العائد على الاستثمار 5.92%. فيما تصدرت منطقة «الريف» قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل بأسعار منخفضة في أبوظبي، تلتها منطقة مدينة خليفة.