%42 حصة الإمارات من مراكز بيانات الاستضافة في دول «التعاون»

يوسف العربي (أبوظبي)

استحوذت الإمارات على 42% من مجموع مراكز بيانات الاستضافة الرئيسية في دول «التعاون الخليجي»، بمجموع 30 مركز بيانات استضافة تشغيلياً، بحسب بيانات خريطة مركز البيانات العالمية. وتوزعت مراكز البيانات الرئيسة في الدولة بواقع 12 مركز بيانات في مدينة أبوظبي ومركز بيانات في مدينة العين، بالإضافة إلى 16 مركز بيانات في دبي ومركز بيانات رئيسي في الشارقة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني خليجياً في عدد مراكز بيانات الاستضافة بمجموع 25 مركز بيانات استضافة رئيسياً، تليها سلطنة عُمان بنحو 6 مراكز بيانات، ثم البحرين بمجموع 5 مراكز بيانات، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز بيانات في كل من الكويت والبحرين.

وأكدت خريطة مركز البيانات أن الإمارات تحتل موقعاً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط، لتكون نقطة ارتكاز تجمع الكابلات البحرية التي تربط المنطقة ببقية العالم، كما أنها موطن للعديد من الشركات العالمية.

وأُطلقت خريطة مركز البيانات في عام 2007 للبحث عن مراكز البيانات حول العالم، ويستخدمها المشترون والبائعون لخدمات مراكز البيانات والمستثمرون والمحللون ومحترفو العقارات وشركات البناء والسلطات العامة وصناع القرار الآخرين في الصناعة، كأداة للبحث والمشتريات.

ومن جانبها أكدت شركة الأبحاث «MarkNtel Advisors» نمو سوق مراكز البيانات في الإمارات بنسبة 12.3% خلال ثلاث سنوات بواقع 4.1% معدل نمو سنوي مركب حتى 2026.

وأرجعت نمو السوق إلى العدد المتزايد من مشاريع تطوير المدن الذكية، إلى جانب التحول الرقمي السريع في الخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نشر البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتوسع حجم الأنشطة التي تتطلب إنشاء مراكز البيانات الخاصة بها في الدولة من شأنه أن يزيد من نمو السوق.

وذكر التقرير أن التحول في تركيز الدولة من الاعتماد على النفط، إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات، هو جانب حاسم آخر من المرجح أن يعزز الطلب على مراكز البيانات في الإمارات.

وينص القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم (2) لسنة 2019 (قانون حماية البيانات الصحية) على أن الكيانات التي تعالج البيانات المتعلقة بالرعاية الصحية يجب أن تمتثل للتشريع الجديد، أي إنشاء نظام مركزي (مركز بيانات) لتخزين وتبادل وجمع بيانات الرعاية الصحية.

علاوة على ذلك، كانت الدولة استباقية في دمج التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والبلوك تشين، والتمويل الأخضر، وشبكات الجيل الخامس وما إلى ذلك، في مجالات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والتصنيع والتخزين بين الصناعات الأخرى لذلك، فإن الحاجة إلى مراكز البيانات تتزايد بشكل كبير.

وقال التقرير إن جائحة (كوفيد-19) أثرت بشكل إيجابي على سوق مراكز البيانات في الإمارات، وفي مارس 2020 قامت معظم المنظمات على الفور بتمكين العمل الكامل من المنزل لجميع الموظفين لضمان سلامتهم.

وأضاف التقرير:«أدى التبني المتزايد للسحابة والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء) في أعقاب الجائحة إلى زيادة الطلب على مراكز بيانات فعالة لدعم تخزين كمية كبيرة من البيانات والوصول إليها من خلال السحابة ومؤتمرات الفيديو»، متوقعاً نمو السوق خلال السنوات المقبلة مع الحاجة المتزايدة لتعزيز أداء تكنولوجيا المعلومات والمرونة والأمان.