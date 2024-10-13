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اقتصاد

«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع أجهزة مكافحة الفساد الخليجي

«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع أجهزة مكافحة الفساد الخليجي
13 أكتوبر 2024 22:06

الدوحة (وام)
 ترأس معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المختصة بمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

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وتطرق الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى عددٍ من المحاور المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تم استعراض نتائج جهود اللجان المختصة، بما في ذلك البرامج والمشاريع والدلائل الاسترشادية التي تم تطويرها في هذا المجال.

جهاز الإمارات للمحاسبة
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