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البيتكوين تتخطى 106 آلاف دولار للمرة الأولى

البيتكوين تتخطى 106 آلاف دولار للمرة الأولى
16 ديسمبر 2024 07:38

ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.

بلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولاراً ووصلت في أحدث التداولات إلى 105688 دولاراً.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أواخر الأسبوع الماضي "سنفعل شيئاً رائعاً من خلال استغلال العملات المشفرة". وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط قال ترامب "نعم أعتقد ذلك". وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة.

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المصدر: وكالات
العملات الرقمية
البيتكوين
العملات المشفرة
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