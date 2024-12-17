«أبوظبي العالمي» يبحث إطلاق تطبيقه لدعم الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، بالتعاون مع منصة Hub71 ومكتب أبوظبي للاستثمار والدار العقارية والغاليريا ومنصة نمو، عن إطلاق تطبيق أبوظبي العالمي (ADGM) الهاتفي الشامل والمتكامل لدعم الأعمال والارتقاء بجودة حياة الأفراد.

وصُمم التطبيق بهدف تعزيز التكامل بين العمل وأسلوب الحياة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعزز مكانته كوجهة رائدة للأعمال والمعيشة والابتكار تلبي احتياجات السكان والزوار والمهنيين على حد سواء.

ومن المرتقب إطلاق التطبيق قريباً لتتمكن الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) من الاطلاع على أبرز مستجدات القطاع والفعاليات والمزايا والخدمات والمعلومات المهمة، بما في ذلك جدول زمني للتواريخ المهمة المرتبطة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية وإشعارات تجديد التراخيص، وخاصية المحادثة للمهنيين في أبوظبي العالمي (ADGM). وتتيح منصة المحادثة الحصرية إمكانية التواصل والتعاون واغتنام فرص عمل جديدة داخل مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM) المزدهر. أما بالنسبة للمقيمين والزوار، فيوفر التطبيق تجربة تفاعلية شاملة تجمع بين التواصل والجوانب الحياتية والثقافية، إلى جانب العروض الحصرية والفعاليات المحلية ومجموعة متنوعة من الخدمات المصممة للارتقاء بجودة حياتهم اليومية.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية أبوظبي العالمي (ADGM) لإنشاء منظومة متطورة ومبتكرة للأعمال قائمة على أحدث التقنيات الرقمية، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعيش، والاستقرار والزيارة والاستكشاف. ومن خلال الشراكات مع الجهات الرئيسية مثل منصة Hub71 ومكتب أبوظبي للاستثمار والدار العقارية والغاليريا ومنصة نمو، ستُضاف خدمات محددة إلى التطبيق، بما يعزز آليات التعاون، ويرتقي بتجربة المستخدمين الشاملة.

بهذه المناسبة، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): «ساهمت شراكاتنا مع أبرز الجهات والمؤسسات الرائدة في تصميم منصة شاملة تربط مجتمعنا وتعزز التعاون وتدفع جهود الابتكار. ويعكس تطبيق أبوظبي العالمي (ADGM) التزامنا الراسخ بإنشاء منظومة شاملة قائمة على أحدث التقنيات الرقمية لدعم نمو الأعمال والارتقاء بجودة حياة السكان وتعزيز تجارب الزوار».

وقال أحمد علي العوان، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»: «تجسد هذه الشراكة روح الابتكار والتعاون التي تتميز بها أبوظبي. ويؤكد تطبيق أبوظبي العالمي (ADGM) التزامنا المشترك بتعزيز البيئة الاستثمارية المميزة وأسلوب الحياة العالمي المستوى الذي تقدمه أبوظبي».

وقال خليفة الزعابي، المدير العام لـ«نمو»: «نحن متحمسون للتعاون مع هذا التطبيق الشامل لأبوظبي العالمي (ADGM)، وهو منصة تعكس الابتكار وتعزز الترابط المجتمعي. تتماشى هذه الشراكة تماماً، مع التزام نمو بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وصول سلس إلى الحلول المالية. معاً، نسعى إلى إنشاء منظومة ديناميكية تزدهر فيها الأعمال وتسهم في النمو المستمر لمجتمع لأبوظبي العالمي (ADGM)».

بدوره، قال حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع نمو المستثمرين في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) ترسيخ مكانته سريعاً كمركز عالمي رائد للخدمات المالية وتطوير الأعمال، ووجهة رئيسية للمستثمرين في أبوظبي. سيساعدنا التطبيق الجديد على تحقيق تطلعاتنا بجذب المستثمرين وتسهيل تجربة اندماجهم بسرعة وسهولة في منظومة الأعمال الشاملة والمزدهرة في الإمارة، بجانب تزويدهم بالحلول الضرورية في مجال الأعمال وأسلوب الحياة ليتمكنوا من تحقيق النمو والنجاح».

ويشكل التطبيق التفاعلي الشامل والمرتقب إطلاقه في يناير 2025، دليلاً على الجهود المستمرة التي يبذلها أبوظبي العالمي (ADGM) لترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي مبتكر يحفز التعاون والعمل المشترك، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاعي التكنولوجيا والرقمنة على مستوى العالم.