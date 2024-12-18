استقرار أسعار النفط قبل قرار الفائدة الأميركية

استقرت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة اليوم.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.16 بالمئة إلى 73.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً أو 0.16 بالمئة إلى 70.19 دولار للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية.

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.



وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألفًا.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزونات النفط اليوم الأربعاء.