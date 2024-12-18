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اقتصاد

استقرار أسهم أوروبا قبل قرار الفائدة الأميركية

أسهم أوروبا تواصل الصعود لليوم الثالث
18 ديسمبر 2024 15:19

عواصم (رويترز) 
لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وسط حذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، والذي حال دون صعود المؤشر، رغم قفزة في سهم رينو، بالتزامن مع محادثات بشأن اندماج محتمل بين شركتي هوندا ونيسان للسيارات.وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.
وقفز سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو ستة بالمئة، ما رفع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات 0.8 بالمئة. وتملك الشركة الفرنسية 36 بالمئة في نيسان.
وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الأغذية والمشروبات 0.4 بالمئة، فيما هبط مؤشر شركات الرعاية الصحية 0.3 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتترقب الأسواق أيضاً التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسات لعام 2025 والتي ستصدر مع قرار أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة، مع تعرّض الجنيه الإسترليني لضغوط قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة غداً الخميس.

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