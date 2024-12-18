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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تعزز التزامها المجتمعي في كينيا

«الاتحاد للطيران» تعزز التزامها المجتمعي في كينيا
18 ديسمبر 2024 18:11

 

نيروبي، كينيا (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران عن خططها لمبادرة تنمية مجتمعية كبيرة في نيروبي، تزامناً مع إطلاق رحلاتها الجديدة بين أبوظبي ونيروبي.
وتشمل المبادرة، إنشاء مركز تنمية المجتمع تابع للاتحاد للطيران يركز على تعليم وتمكين المرأة من خلال شراكة استراتيجية مع مؤسسة تحالف أماهورو، حيث سيدعم المركز الأشخاص من المجتمعات المهمشة والمجتمعات النازحة قسراً.
وستتولى الاتحاد إنشاء مدرسة داخلية تخدم الأطفال من الحضانة إلى الصف السادس وتضم مساكن حديثة، وحضانة، ومكتبة، وغرفاً دراسية مجهزة تجهيزاً كاملاً، ومرافق صحية شاملة لكل من الطلاب والمعلمين. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في توفير التعليم الجيد للأطفال المحليين.
وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: يجسد مركز تنمية المجتمع التزامنا بإحداث تغيير إيجابي دائم في المجتمعات التي نخدمها، ومن خلال توفير المرافق التعليمية الشاملة والتدريب المهني، فإننا نمنح الجيل القادم فرصة للطموح والازدهار.
وستتضمن المبادرة أيضاً تأسيس مركز مخصص للتدريب المهني للشابات، والذي يقدم برامج مصممة لتعزيز القدرة على التوظيف ومهارات ريادة الأعمال.
وقال إسحاق كواكو فوكو جونيور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تحالف أماهورو: يلتزم تحالف أماهورو، بالتعاون مع الاتحاد للطيران، باتباع نهج متعدد الأطراف لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، ومن خلال التركيز على تمكين المرأة من خلال التعليم ومحو الأمية الرقمية، فإننا لا نعزز المهارات المستدامة فحسب، بل ونمكّن الأفراد من تولي زمام المبادرة في مجتمعاتهم.
 

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