النفط ينخفض وسط مخاوف تراجع الطلب

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.



ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً، أو 0.45 بالمئة، إلى 73.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً، أو 0.51 بالمئة، إلى 70.22 دولار.





وجاء التراجع بعد مكاسب أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأميركية وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.



لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عرض البنك لاحقاً وجهة نظر أكثر تشدداً بشأن التوقعات لعام 2025.

ويتوقع الاحتياطي الاتحادي إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة، كل منهما بمقدار 0.25 بالمئة، بحلول نهاية عام 2025.



