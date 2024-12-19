الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا

«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا
19 ديسمبر 2024 23:30


عجمان (الاتحاد)
بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، خلال استقباله اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية، والفرص الاستثمارية في قطاعات "التعليم، والصحة، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية.
وأشاد سالم السويدي، بقوة ومتانة العلاقات بين الإمارات وإيرلندا، مؤكداً أهمية اللقاء الذي يعكس جهود الغرفة في بناء الشراكات وتطوير علاقات التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة عجمان.
وقدم السويدي لوفد السفارة الإيرلندية، نبذة حول أبرز القطاعات في إمارة عجمان، مع التركيز على القطاع التعليمي الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وتوفير بنية تحتية تعليمية متكاملة تضمن تجسيد رؤية عجمان في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، مشيرا إلى أن القطاع التعليمي يوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين عجمان وإيرلندا، كما قدم شرحاً حول معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ووجه الدعوة للمشاركة في نسخة المعرض القادمة 2025.
واطلع وفد السفارة على تطورات القطاع الصحي في الإمارة، والجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وحرص عجمان على جذب الاستثمارات الصحية القائمة على الابتكار الطبي وأحدث التقنيات.
وأكدت اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، حرص بلادها على تعميق فرص الشراكة والتعاون مع الإمارات، وأثنت على تنوع فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي المتاحة مع إمارة عجمان وخاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة، مشيرة إلى رغبة إيرلندا في المشاركة بمعرض عجمان الدولي للتعليم في نسخته القادمة.
وأكد الجانبان أهمية الملتقيات المشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بحث فرص التعاون والشراكة في مجال الزراعة واستغلال التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع، إلى جانب القطاع العقاري والبناء والتشييد وتكنولوجيا المعلومات والأغذية.
حضر اللقاء خالد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات بالإنابة، وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة، وجون فورد نائب رئيس البعثة في سفارة إيرلندا وعدد من مسؤولي السفارة الإيرلندية.

أخبار ذات صلة
«غرفة عجمان» تناقش خطة عمل ومشاريع 2025
«غرفة عجمان» تشارك في إطلاق الهوية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز
غرفة عجمان
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مؤتمر «مدائن التراث» يوصي بالحفاظ على الهوية الحضارية للمدن العربية
التعليم والمعرفة
مؤتمر «مدائن التراث» يوصي بالحفاظ على الهوية الحضارية للمدن العربية
اليوم 23:49
«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا
اقتصاد
«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا
اليوم 23:30
أمين عام الناتو يخاطب عناصر وحدة تابعة للحلف في بلغاريا
الأخبار العالمية
أمين عام الناتو يحث على تعزيز الدعم لأوكرانيا
اليوم 23:26
أحذية ملقاة عقب حادث تدافع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل عشرات الأطفال خلال تدافع في نيجيريا
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©