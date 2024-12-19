«غرفة عجمان» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع إيرلندا



عجمان (الاتحاد)

بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، خلال استقباله اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية، والفرص الاستثمارية في قطاعات "التعليم، والصحة، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية.

وأشاد سالم السويدي، بقوة ومتانة العلاقات بين الإمارات وإيرلندا، مؤكداً أهمية اللقاء الذي يعكس جهود الغرفة في بناء الشراكات وتطوير علاقات التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة عجمان.

وقدم السويدي لوفد السفارة الإيرلندية، نبذة حول أبرز القطاعات في إمارة عجمان، مع التركيز على القطاع التعليمي الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وتوفير بنية تحتية تعليمية متكاملة تضمن تجسيد رؤية عجمان في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، مشيرا إلى أن القطاع التعليمي يوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين عجمان وإيرلندا، كما قدم شرحاً حول معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ووجه الدعوة للمشاركة في نسخة المعرض القادمة 2025.

واطلع وفد السفارة على تطورات القطاع الصحي في الإمارة، والجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وحرص عجمان على جذب الاستثمارات الصحية القائمة على الابتكار الطبي وأحدث التقنيات.

وأكدت اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، حرص بلادها على تعميق فرص الشراكة والتعاون مع الإمارات، وأثنت على تنوع فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي المتاحة مع إمارة عجمان وخاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة، مشيرة إلى رغبة إيرلندا في المشاركة بمعرض عجمان الدولي للتعليم في نسخته القادمة.

وأكد الجانبان أهمية الملتقيات المشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بحث فرص التعاون والشراكة في مجال الزراعة واستغلال التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع، إلى جانب القطاع العقاري والبناء والتشييد وتكنولوجيا المعلومات والأغذية.

حضر اللقاء خالد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات بالإنابة، وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة، وجون فورد نائب رئيس البعثة في سفارة إيرلندا وعدد من مسؤولي السفارة الإيرلندية.