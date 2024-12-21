السياحة الداخلية تعزز إشغال فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

عززت السياحة الداخلية إشغال فنادق أبوظبي خلال «الإجازة الشتوية»، فضلاً عن تدفق السياح العالميين على الدولة للاستمتاع باعتدال الطقس والفعاليات والمرافق السياحية المتنوعة.

وقال عاملون في القطاع الفندقي لـ«الاتحاد»، إن النمو الملحوظ في متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال الموسم الحالي سجل مستويات قياسية، مدعوماً بالتدفق السياحي الكبير من الدول الأوروبية وروسيا ورابطة الدول المستقلة والصين ودول الخليج، إلى جانب السوق المحلي.

وقال أحمد المليجي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق «حياة»، إن قطاع السياحة في أبوظبي شهد نجاحاً ملحوظاً خلال هذا العام، مرجعاً ذلك إلى الفعاليات الدولية المستمرة والمعالم السياحية التي تضع المدينة في دائرة الضوء على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الفعاليات العالمية التي تحتضنها أبوظبي تعد من أهم العوامل التي جعلت من المدينة وجهة سياحية رائدة، حيث أصبحت محط أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتوقع أن يحافظ القطاع على زخمه الإيجابي مع بداية موسم الشتاء، مما يعزز تدفق السياح من داخل الدولة أو خارجها.

وقال: «من الأسواق السياحية الرئيسية التي تشهد إقبالاً كبيراً على أبوظبي، نلاحظ تزايداً ملحوظ في عدد السياح من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس إقبالاً متزايداً على المدينة». وأضاف المليجي «نحن متفائلون جداً بتوقعات الإشغال، التي ارتفعت حالياً بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس النمو المستدام في القطاع السياحي حيث إن هذه الزيادة في الإشغال تعكس نجاح استراتيجية أبوظبي في جذب السياح على مدار العام، مما يبشر بمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي. نحن متحمسون لما سيحمله المستقبل من فرص مثمرة ونمو مستمر لقطاع السفر في أبوظبي».

نمو الطلب

وقال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «روتانا»: إن العام الحالي شهد طلباً غير مسبوق على أماكن الإقامة في الإمارات، مؤكداً أن الطلب المتزايد يقوده السياح المحليون والدوليون، الذين يواصلون زيارة مدينة أبوظبي للاستمتاع بتجارب ترفيهية وإقامة عالمية المستوى، إضافةً إلى الضيافة المميزة التي تقدمها المدينة.

وتوقع طنوس أن تشهد فنادق المجموعة في أبوظبي زيادة في أعداد الإشغال بنسبة 10% خلال موسم الشتاء الحالي، منوهاً بإن الإمارات تتصدر قائمة الوجهات العالمية المفضلة للسفر سواء للعمل أو للترفيه خلال الشتاء. وأضاف «يأتي هذا التوقع تماشياً مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2023، التي تسعى إلى جذب 39.3 مليون زائر إلى الدولة بحلول عام 2030».

وقال: إن الهند وروسيا والمملكة المتحدة تعد من الأسواق الرئيسية من بعد الإمارات التي تساهم في تعزيز حركة السياحة إلى أبوظبي، لافتاً إلى أن أبوظبي تمثل الوجهة المفضلة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبحث الجمهور عن عطلات ذات قيمة أفضل بالقرب من منازلهم. وأوضح: «توفر أبوظبي مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة المتنوعة والخيارات الترفيهية، بما في ذلك المتاحف العالمية، والمطاعم الراقية، وتجارب التسوق الفاخرة، ولذلك أصبحت أبوظبي وجهة جذابة لمن يفضلون قضاء عطلات محلية».

فعاليات كبرى

وقال كريم غربي، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي: «نتوقع طلباً قوياً خلال موسم الشتاء، خاصةً في شهر ديسمبر الذي يشهد زيادة ملحوظة في عدد الزوار خلال الفعاليات الكبرى مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC) وسباق الفورمولا-1. إضافة إلى ذلك نلحظ ارتفاعاً في عدد الضيوف بغرض الترفيه خلال موسم الأعياد». وأضاف «تشير التوقعات إلى أن متوسط نسب الإشغال خلال الربع الأخير من عام 2024 سيرتفع بشكل ملحوظ فقد شهدنا زيادة في متوسط السعر اليومي (ADR) بنسبة أعلى مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر يعكس متوسط الإيرادات المحققة لكل غرفة مبيعة يومياً، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على الإقامة في فنادقنا». وأضاف غربي «أما الأسواق الرئيسية التي ساهمت في تعزيز الطلب السياحي، فتشمل السوق المحلي والأسواق الدولية مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة، وألمانيا، والصين، حيث إن هذه الأسواق تعكس اهتماماً متزايداً بما تقدمه أبوظبي من مزيج فريد من الفخامة والترفيه والثقافة».

نشاط استثنائي

من جانبه، قال نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية: «إن أبوظبي تشهد نشاطاً سياحياً استثنائياً خلال ديسمبر حيث تشهد الفنادق إشغالاً عالياً من الطلب السياحي المحلي والدولي». وأشار إلى نشاط كبير بالسياحة الداخلية خلال هذه الإجازة حيث يتنقل سكان الدولة بين مختلف المناطق ويحجزون الفنادق. ولفت إلى أن الأحداث والفعاليات مثل الفورمولا-1 والمؤتمرات الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي خلال ديسمبر تعزز الطلب السياحي الدولي.

وقال مسعود: إن هذا الحراك السياحي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال نشاط في مختلف القطاعات من قطاع النقل والمطاعم وغيرها.

إيرادات فندقية

ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة إلى 33.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وزادت نسبة معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع لتصل إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، كما سجلت الليالي الفندقية نحو 75.5 مليون ليلة في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.