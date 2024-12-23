الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق حملة تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود

إطلاق حملة تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود
23 ديسمبر 2024 10:45

أعلنت اللجنة التوعوية الدائمة لتعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود، إطلاق الحملة الشتوية السنوية التي تستمر خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري وحتى 23 يناير المقبل.

وتستهدف الحملة توعية الجمهور بقواعد السلامة أثناء استخدام محطات الوقود، خاصة في موسم الإجازات والمخيمات الشتوية الذي يشهد إقبالا كبيرا على المحطات البرية والبحرية.

وتتضمن تعزيز الوعي بالسلامة في المحطات البرية من خلال منع التدخين داخل المحطات، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة أثناء التزود بالوقود، والالتزام بإرشادات تعبئة الوقود للدراجات النارية لتجنب التسربات والاحتراق.

كما توجه الحملة اهتمامًا خاصًا للسلامة في المحطات البحرية، حيث تركز على ضرورة إطفاء المحركات قبل بدء عملية التزود بالوقود وضمان تثبيت القوارب والدراجات المائية بشكل آمن أثناء التعبئة لتجنب الحوادث.

وتشمل نشر التوعية بمخاطر المواد القابلة للاشتعال، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات العاملين في المحطات لضمان سلامة الجميع.

ويشارك في الحملة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدفاع المدني، وأهم شركات الوقود مثل أدنوك للتوزيع، وإينوك، وإمارات، حيث تم تشكيل لجنة توعوية دائمة تهدف إلى توحيد الجهود وتنظيم حملات توعوية مستمرة على مدار العام لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في محطات الوقود.

 

أخبار ذات صلة
الإعلان عن انطلاق أعمال البناء في مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز" المشروع الأيقوني الجديد في جزيرة المرجان
"البيئة – أبوظبي": انخفاض كبير في استهلاك الأكياس البلاستيكية بإمارة أبوظبي
المصدر: وام
الإمارات
محطات الوقود
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
تباطؤ الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث
اقتصاد
تباطؤ الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث
اليوم 13:44
مقر شركة فولكسفاجن في هانوفر شمال ألمانيا (أ ف ب)
اقتصاد
رئيس «فولكسفاجن»: خطط التقشف تتضمن تقليصاً للإنتاج يعادل إغلاق عدة مصانع
اليوم 13:43
الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع
اقتصاد
الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع
اليوم 13:41
مسؤولو شركات هوندا ونيسان وميتسوبيشي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أمس (رويترز)
اقتصاد
«هوندا» و«نيسان» تتفقان على بدء محادثات للاندماج
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©