الإمارات وكرواتيا تبحثان فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

زغرب (الاتحاد)

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، محادثات مع معالي أنتي شوسنجار، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في كرواتيا، في العاصمة الكرواتية زغرب، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكرواتيا، وذلك بحضور أحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري لتحقيق النمو والازدهار المشتركين، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لاسيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية الاستراتيجية بدءاً من الزراعة والصناعة والطاقة وصولاً إلى البنى التحتية والنقل والسياحة، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بسلاسل التوريد بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة للجانبين.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات مع كرواتيا تمثل جزءاً رئيسياً في رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا، وقال معاليه: «يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامي مع الشركاء الرئيسيين مثل كرواتيا مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة».

وأضاف معالي الزيودي أن: «النمو القوي الذي تشهده التجارة غير النفطية بين الإمارات وكرواتيا يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية، كما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في مجالات عدة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية بما يحقق تطلعات بلدينا الصديقين ويدفع علاقاتهما الاستراتيجية نحو مستويات متقدمة».

من جانبه، رحب معالي أنتي شوسنجار بزيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مشيداً بالفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وقال: «إن التعاون بين كرواتيا ودولة الإمارات يمثل نموذجاً إيجابياً للشراكات الاقتصادية الفاعلة التي تدعم المصالح المشتركة وتحقق الفوائد المتبادلة».