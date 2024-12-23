اليابان تتهم «جوجل» بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار



طوكيو (أ ف ب)

تعتزم السلطات اليابانية إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة جوجل بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار، في أول إجراء من نوعه يتم اتخاذه ضد شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة، على ما أعلن مصدر حكومي الاثنين.

وتتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية مجموعة جوجل بانتهاك القانون من خلال فرض «معاملات بشروط تقييدية» على الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» التابع لها في اليابان.

وعلى وجه التحديد، تقول اللجنة إن جوجل ثبتت متجر تطبيقاتها الإلكترونية «جوجل بلاي» كجزء من حزمة مع متصفح «كروم» الخاص بها.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن متجر «جوجل بلاي» يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه من دونه «تصبح الأجهزة العاملة بنظام أندرويد غير قابلة للبيع عملياً».

وتعتبر لجنة التجارة العادلة اليابانية أيضاً أن جوجل قدمت حوافز مالية لدفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات التي يدلي بها لم تُنشر بعد.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه «ممارسات تجارية غير عادلة» يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفة أنه سيتم إرسال أمر التوقف والكف عن العمل إلى جوجل في انتظار تحديد موعد جلسة استماع.

وقال المصدر إن هذا الإجراء الإداري «قوي إلى حد ما»، وهو الأول ضد أي من الشركات الأميركية العملاقة الخمس في مجال التكنولوجيا المعروفة بـ«غافام»، أي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.

وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه جوجل أيضاً إجراءات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار.

وفي نوفمبر، طلبت حكومة الولايات المتحدة من أحد القضاة أن يأمر بتفكيك شركة جوجل عن طريق بيع متصفح «كروم» الخاص بها. من جانبها، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي جوجل ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية.