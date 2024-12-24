ارتفاع أسعار الذهب بسبب العطلات

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

بحلول الساعة 0307 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.

ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار. لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938 دولارا.