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اقتصاد

«نيكاي» يعوض خسائره ويغلق على ارتفاع

مؤشر نيكي يرتفع %2.3 (أرشيفية)
25 ديسمبر 2024 15:45

طوكيو (رويترز) 
عوض المؤشر نيكاي الياباني خسائر تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من مكاسب في قطاع تصنيع السيارات، لكن صغار المستثمرين هيمنوا على التداولات، واشتروا أسهماً منخفضة السعر في تعاملات محدودة، بسبب إغلاق الكثير من الأسواق العالمية في عطلة عيد الميلاد.

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وارتفع نيكاي 0.24 بالمئة ليغلق عند 39130.43، بعد أن هبط بما وصل إلى 0.28 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وصعد قطاع شركات تصنيع السيارات 2.9 بالمئة، وسجل بذلك أفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وحقق سهم نيسان موتور أكبر زيادة بالنسبة المئوية، إذ قفز 8.66 بالمئة.
كما محا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره أيضاً وأنهى التعاملات على ارتفاع 0.24 بالمئة عند 2733.86 نقطة. ومنح سهم تويوتا موتور للمؤشر أكبر مساهمة في ارتفاعه عندما صعد 4.57 بالمئة عند الإغلاق.
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.27 بالمئة، وقدم أكبر دعم لنيكي. كما ارتفع سهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.26 بالمئة.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين في أوكاسان سيكيورتيز، إن السوق واجهت صعوبة في الاستقرار على توجه نحو الارتفاع أو التراجع في غياب المستثمرين الأجانب في موسم العطلات.
وأوضح قائلاً: «في هذا الوقت من العام، السكان المحليون هم الوحيدون المشاركون في التداولات، لكنهم لا يريدون وضع رهانات نشطة في غياب المستثمرين الأجانب وعدم تحرك الأسهم الكبرى بقوة».
لكن أسهم البنوك تراجعت، وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.44 بالمئة وسوميتومو ميتسوي المالية 0.56 بالمئة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفع 52 بالمئة وهبط 44 بالمئة واستقر ثلاثة بالمئة.

مؤشر نيكي الياباني
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