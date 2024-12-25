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اقتصاد

الذهب يستقر في تعاملات محدودة

الذهب
25 ديسمبر 2024 15:18

عواصم (رويترز) 
استقرت أسعار الذهب وسط معاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء بسبب العطلات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون لمعرفة استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وسياسات الرسوم الجمركية الخاصة بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي قد تشكل مسار المعدن الأصفر العام المقبل.
وبحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 2616.31 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2631.60 دولار.
وقال زين فاودا محلل السوق لدى ماركت بلس التابعة لشركة أواندا «يبدو أن الاتجاه الحالي مدفوع في المقام الأول بانخفاض السيولة».
وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام، وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن، ليسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
وأضاف فاودا «قد يحدث ارتفاع مماثل في عام 2025، لكن ذلك سيعتمد إلى حد بعيد على التطورات الجيوسياسية... ومن المتوقع أن يبلغ سعر الذهب نحو 2800 دولار للأوقي،ة مدفوعاً بالمخاطر المستمرة ومخاوف نشوب حرب تجارية».
ويتوقع محللون أن يمهد توالي الارتفاع لمستويات قياسية في 2024 الطريق لارتفاع مماثل في 2025 بدعم من عمليات شراء تقوم بها بنوك مركزية، وتصاعد التوتر الجيوسياسي، وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
ويستعد المستثمرون الأميركيون للعديد من التغييرات التي ستؤثر بشدة في الأسواق في 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، مثل الرسوم الجمركية، وإلغاء بعض القيود التنظيمية، وتغيير السياسة الضريبية، والتي سيكون لها تأثير على التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.20 دولار. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.25 دولار.

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