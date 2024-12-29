عبر برنامج «السفير».. 150 إماراتياً بمناصب إدارية في وجهات «جزيرة ياس»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تزداد أهمية استقطاب الكوادر المواطنة الشابة للعمل في قطاع السياحة والترفيه، مع تسارع وتيرة الانتعاش السياحي في إمارات الدولة، بحسب مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في «ميرال».

وقالت المشرخ لـ «الاتحاد»، إن «ميرال» استقطبت 150 من الكوادر المواطنة الشابة للعمل في مناصب إدارية بمختلف وجهات جزيرة ياس عبر برنامج «السفير»، مؤكدة أن «ميرال» ملتزمة بجذب المزيد من المواهب الإماراتية وتشجيعهم على العمل بقطاع السياحة الوطني، عبر توفير مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتدريب.

وأضافت: «يشمل ذلك برنامج تنمية المواهب «مهاراتي» الذي أطلق في العام 2021 واستمر لمدة عامين، وهو مصمم لدعم خريجي دولة الإمارات في الحصول على فرص عمل في القطاع من خلال تنمية قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم القيادية».

وأكدت أن البرنامج أثمر عن إتاحة الفرصة لـ 12 متدرباً لتولي أدوار رئيسية في ميرال، وحصول أكثر من 25 متدرباً على وظائف في مؤسسات أخرى.

وقالت: «أما برنامج السفير فيوفر تدريباً عملياً يمتد لثلاثة أشهر، ويهدف إلى توظيف المواطنين الإماراتيين في المدن الترفيهية عالمية المستوى، بما فيها عالم فيراري، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز وسي وورلد في جزيرة ياس بأبوظبي».

وأضافت: «ساهم برنامج السفير منذ إطلاقه في عام 2017، في توظيف أكثر من 500 إماراتي وإماراتية، وصل 150 منهم إلى مناصب إدارية في مختلف وجهات جزيرة ياس».

وأكدت المشرخ أن استراتيجية «ميرال» تعتمد على المواهب المتميزة والقادة المتمرسين بمهام تشغيل وجهاتها وتجاربها ذات المستوى العالمي، مؤكدة أن تلك الاستراتيجية أضحت مساهماً رئيسياً في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية.

وأكدت المشرخ أن توفير فرص التعلم والتطوير المستمر للموظفين من الجيل «زد»، يعتبر من المجالات الحيوية التي تستحق اهتماماً خاصاً، إذ يُتوقع أن يشغل هؤلاء مناصب إدارية مرموقة بحلول العام 2025.

وأوضحت: «عند البحث عن فرص العمل الجديدة، تركز هذه الفئة على الوظائف التي تتيح لهم تطوير مسيرتهم المهنية، والتعويضات الشاملة، والعمل الهادف، لذا، من المرجح أن يميل الأكثر موهبة بينهم إلى الشركات التي تلبي توقعاتهم وتنسجم مع قيمهم المهنية».

وفي هذا الإطار، قالت المشرخ: «صممت ميرال برنامجي «فريق الصيف» و«فريق الشتاء» لتزويد طلاب المدارس بين سن 16 و18 عاماً بالمعارف والخبرات المهنية اللازمة ليسهم هذا البرنامج، الذي انطلق في عام 2023، في تمكين 154 طالباً ينتمون لأكثر من 20 جنسية، منهم مواطنون إماراتيون، من اكتساب الخبرة العملية في مختلف أقسام المدن الترفيهية لجزيرة ياس، والتي تشمل خدمات الضيوف والعمليات التشغيلية وتجارة التجزئة والترفيه وحدائق الحيوانات، حيث قدَّم قادة الأقسام المتمرسون إرشاداً ودعماً كبيراً للطلاب طوال فترة البرنامج».

وحول صقل مهارات الموظفين لتتجاوز تنفيذ المسؤوليات اليومية، قالت المشرخ إن «ميرال» ركّزت في المقام الأول على توفير مجموعة من برامج التدريب المصممة لتعزيز إمكانات موظفيها.

وأضافت أن برنامج «ساند»، يستند إلى استراتيجية «ميرال» في المسؤولية المجتمعية، لتمكين موظفي المجموعة في إدارة الأزمات، والاستجابة لحالات الطوارئ.

تحفيز النمو

قالت مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في «ميرال» إن انتعاش قطاع السياحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في دولة الإمارات، فرصة ذهبية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال استقطاب وتطوير المواهب الشابة، فالتنافس على الكفاءات الجديدة يعكس أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي.

وقالت: «مع استمرار الطلب المتزايد على الخبرات المتميزة، يتوجب على الجهات المعنية توحيد الجهود لتطوير بيئة عمل جاذبة تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي. ولا شك أن التزامنا بتعزيز مهارات الشباب وتوفير الفرص لهم لن يساهم فقط في نجاح القطاع، بل سيلعب أيضاً دوراً محورياً في بناء مجتمع مزدهر جاهز للمستقبل».

وأشارت المشرخ إلى أن إطلاق مبادرات متميزة مثل الاستراتيجية السياحية الجديدة لأبوظبي 2030، يستهدف استقطاب المزيد من الزوار، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من حوالي 49 مليار درهم في العام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول العام 2030، مع النمو الكبير الذي تشهده قطاعات السياحة والسفر.

وشددت المشرخ على أهمية أبرز التأثيرات الإيجابية لهذا النمو تتجلى في خلق المزيد من فرص العمل وتنامي الطلب على المواهب عالية الكفاءة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن أبوظبي تسعى إلى توفير 178 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع السفر، وذلك في إطار أهداف استراتيجيتها السياحية 2030، ودعماً لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.