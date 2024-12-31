الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء، وهو آخر يوم تداول في عام حافل بالأحداث شهد تسجيل المعدن الأصفر أفضل أداء سنوي منذ أكثر من 10 سنوات.

وبحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2608.09 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2620.60 دولار.

ومن المتوقع أن يظل نشاط التداول ضعيفا في اليوم الأخير من العام.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.98 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 908.25 دولار، في حين استقر البلاتين عند 900.71 دولار.

وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020، في حين يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تكبد خسائر سنوية.



