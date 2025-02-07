«الاتحاد للطيران» تعزز خدماتها إلى أتلاتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، زيادة رحلاتها إلى أتلانتا لتصبح رحلات يومية، ابتداء من 1 نوفمبر، وذلك نظراً للاقبال الكبير على هذه الوجهة التي تبدأ الشركة بالتشغيل إليها في 2 يوليو.

وستوفر الزيادة في الرحلات، وهي الخدمة الوحيدة المباشرة بين مطار زايد الدولي ومطار هارتسفيلد- جاكسون أتلانتا، المزيد من المرونة، وتواقيت سلسة للرحلات للضيوف المسافرين.

وسيتم تشغيل هذه الخدمة على متن طائرة إيرباص A350-1000 العصرية، التي تحمل 44 مقعداً على درجة الأعمال، و327 مقعداً على الدرجة السياحية، وتقدّم للضيوف تجربة سفر مذهلة وخدمات حائزة جوائز عالمية.

وبهذه المناسبة، أعلن جوريان ستيلدر، نائب رئيس لشؤون التحالفات في الاتحاد للطيران: «منذ إعلاننا عن تشغيل رحلات إلى أتلانتا في نوفمبر الماضي، رأينا إقبالاً كبيراً بين الضيوف، لذا من المنطقي الانتقال إلى خدمة يومية على هذه الوجهة المحبوبة».

وقال إن ربط مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، وهو أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حجم الركاب ومركز طيران رئيس في الولايات المتحدة، بشبكتنا العالمية المتنامية يعني رحلات وصل سلسة من أتلانتا عبر نقطة توقف واحدة إلى بعض الوجهات الأكثر شهرة في جنوب آسيا، بما في ذلك بنغالور، ونيودلهي وحيدر أباد ومومباي. كما أنها توفر المزيد من الفرص للضيوف لزيارة موطننا الرائع أبوظبي كجزء من استراحة قصيرة أو عطلة أطول».