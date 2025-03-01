146 مليار درهم حجم سوق الأغذية في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

يبلغ حجم سوق الأغذية في الإمارات، 146 مليار درهم خلال العام الجاري، فيما يصل معدل النمو السنوي للسوق إلى 5.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بحسب دراسة حديثة صادرة عن «ستاتيستا» للأبحاث والبيانات.

وأوضحت البيانات، أن أكبر شريحة غذائية في أسواق الإمارات، هي شريحة الحلويات والوجبات الخفيفة، بحجم سوق يبلغ 31.3 مليار درهم في عام 2025.

وأشارت الدراسة إلى أنه سيتم توليد %1.8 من إجمالي إيرادات سوق الغذاء من خلال المبيعات عبر الإنترنت خلال عام 2025.

وفي سوق المواد الغذائية، من المتوقع أن يصل الحجم إلى 9.90 مليار كيلو جرام بحلول عام 2030، فيما يُظهر سوق المواد الغذائية نمواً في الحجم بنسبة %3.1 في عام 2026، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الحجم للفرد في سوق المواد الغذائية 767.23 كجم في عام 2025.

الوعي الصحي

وقالت الدراسة، إن سوق الأغذية في الإمارات شهد نمواً بسيطاً، متأثراً بعوامل مثل تغيير تفضيلات المستهلكين، وزيادة الوعي الصحي، وتوافر خدمات الأغذية عبر الإنترنت المريحة، حيث تشمل منتجات الألبان والبيض، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، والفواكه والمكسرات، والخضراوات، والخبز ومنتجات الحبوب، والزيوت والدهون، والصلصات والتوابل والأطعمة الجاهزة، والدهون والمحليات والحلويات، والوجبات الخفيفة، وأغذية الأطفال، وأغذية الحيوانات الأليفة، والخضراوات المصنّعة، والفواكه، والبطاطس، والمكرونة والأرز.

وأضافت أن المستهلكين في دولة الإمارات يتجهون بشكل متزايد إلى خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات العضوية والنباتية، ويعود هذا التحول إلى الوعي المتزايد بتأثير خيارات الطعام على الصحة الشخصية والبيئة، بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد تنوع اقتصاد الإمارات، وتعدد جنسيات المقيمين، يتزايد الطلب على المأكولات العالمية، وخاصة من الثقافات الآسيوية والأوروبية، مما يعكس التفضيلات المتغيرة للسكان الأصغر سناً والأكثر ثراءً.

وبالنسبة لأهم اتجاهات سوق الأغذية في دولة الإمارات، تشهد صناعة سوق الأغذية زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية العضوية والمحلية المصدر، ويعود هذا الاتجاه إلى الوعي المتزايد بالفوائد الصحية لاستهلاك الأطعمة الطازجة والطبيعية، فضلاً عن الرغبة في دعم المزارعين المحليين وتعزيز الاستدامة ونتيجة لذلك، تقدم محلات البقالة والمطاعم بشكل متزايد خيارات عضوية ومحلية الإنتاج لتلبية هذا الطلب.

وتوقعت الدراسة، أن يستمر هذا الاتجاه، مع زيادة وعي المستهلكين بالصحة والبيئة، وهذا يوفر فرصاً جديدة في هذه الصناعة من خلال الاستفادة من هذا القطاع المتنامي من السوق، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد أيضاً استخدام التكنولوجيا في إنتاج الأغذية وتوزيعها وتوصيلها، حيث تنفذ الشركات حلولاً رقمية لتحسين الكفاءة وتلبية متطلبات العملاء من حيث الراحة، ومن المتوقع أن يعمل هذا الاتجاه على تبسيط صناعة الأغذية بشكل أكبر وتعزيز رضا العملاء.

وأشارت الدراسة، إلى أن سوق الأغذية في الإمارات يستفيد على نحو كبير بالموقع الجغرافي الفريد للدولة والتنوع الثقافي، وباعتبارها مركزاً رئيسياً للتجارة والسياحة الدولية، تقدم الإمارات مجموعة متنوعة من خيارات الطعام، بما في ذلك المأكولات الشرق أوسطية التقليدية، بالإضافة إلى الأطباق العالمية.

وأضافت أن اللوائح الغذائية الصارمة في الدولة تضمن معايير الجودة والسلامة العالية، مما يجعلها سوقاً مرغوبة لكل من العلامات التجارية الغذائية المحلية والدولية، كما أدى الاتجاه المتزايد للمستهلكين المهتمين بالصحة في الإمارات إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية العضوية والنباتية وعلاوة على ذلك، يتزايد الطلب على المنتجات «الحلال» مما خلق فرصاً للشركات لتلبية احتياجات هذا القطاع. ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي القوي والاستقرار في البلاد، إلى جانب زيادة الدخل المتاح وتغيير تفضيلات المستهلكين، يدفع الطلب على المنتجات الغذائية. علاوة على ذلك، تعمل مبادرات الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على الواردات على خلق فرص لمنتجي الأغذية المحليين.

محمد عيتاني: استمرار النمو مع زيادة الاستثمارات في التصنيع الغذائي المحلي

قال محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لقسم إنتاج الزيوت والدهون بمجموعة إفكو - دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي: إنه من المتوقع أن يستمر قطاع الأغذية في النمو خلال 2025، بدعم من ارتفاع الدخل المتاح وزيادة الاستثمارات في التصنيع الغذائي المحلي، ومع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع.

وأضاف: يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة نموه مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزّز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات الرائدة، مثل مجموعة إفكو العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية.