«سند» تتعاون مع «ليون إير» لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة



أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شراكة جديدة على مدى خمس سنوات مع «ليون إير»، أكبر شركة طيران خاصة في إندونيسيا.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم «سند» خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500، التي تُشغل أسطول طائرات شركة «ليون إير» من طراز إيرباص A320، بما في ذلك الطائرات التي تشغلها شركتا «سوبر إير جيت» و«باتيك إير».

حضر توقيع الاتفاقية، عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، فيما وقعها، منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، ودينيس كيرانا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «باتام إيرو تكنيكس» التابعة لشركة «ليون إير»، في خطوة تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والتعاون في قطاع الطيران بين دولة الإمارات وإندونيسيا. وترتكز هذه الشراكة على توفير خدمات الصيانة لمحرك V2500، وهو من إنتاج شركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز»، والذي يشكل علامة فارقة في قطاع الطيران منذ دخوله الخدمة في عام 1989.

ويشغّل محرك V2500 اليوم أسطولاً يتجاوز 2600 طائرة، كما يخدم أكثر من 170 شركة طيران حول العالم مسجلاً 275 مليون ساعة طيران منذ دخوله العمليات التشغيلية، ما يؤكد كفاءته العالية وموثوقيته ومتانته.

ومنذ عام 2023، وصل عدد محركات V2500 العاملة في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 5280 محركاً، الأمر الذي يعكس أهميته الكبيرة في قطاع الطيران الحديث. وستعتمد «سند» مرافقها المتطورة في أبوظبي لتوفير الخدمة الشاملة لمحركات V2500 الخاصة بطائرات «ليون إير».

وبفضل خبرتها الواسعة التي اكتسبتها من خلال خدمة أكثر من 250 محرك V2500 خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت «سند» أن تحتفظ بمركزها الريادي كمزود وحيد لخدمات العَمرة الشاملة لهذا النوع من المحركات في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2012. وتعزز الاتفاقية الجديدة مكانة «سند» كمزود رائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وشريك موثوق لشركات الطيران العالمية الكبرى. وتمتلك شركة «ليون إير» أسطولاً يتجاوز 310 طائرات حالياً، وتعد واحدة من أكبر مشغلي الطائرات في جنوب شرق آسيا.

وتم توسيع الاتفاقية الجديدة لتشمل خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 الخاصة بأسطول طائرات شركتي «سوبر إير جيت» و«باتيك إير»- التابعتين لشركة «ليون إير». وتُشغّل شركات الطيران هذه أكثر من 65 طائرة تعمل بمحركات V2500.

وقال منصور جناحي، إن الاتفاقية الجديدة مع شركة «ليون إير» الإندونيسية، الأكبر ضمن خطوط الطيران في إندونيسيا من حيث أسطول طائراتها، تساهم في تعزيز مكانة «سند» في الأسواق العالمية، وفي ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في تقديم حلول مبتكرة.

وأضاف أن هذه الشراكة تجسد إضافة جديدة لشبكة عملاء «سند» المتنامية وشراكاتها القائمة مع شركات طيران إندونيسية منذ سنوات، كما تعزز توجهات «سند» على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا التي تعد الأكثر نمواً في سوق الطيران عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد نجاح العلاقات بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي.

من جانبه، قال دينيس كيرانا، إن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها «سند» وقدرتها على خدمة أسطول طائراتنا الذي يشغل محركات V2500 تجعلها الشريك الأمثل لنا.

وأوضح أن الاتفاقية لا تقتصر على كونها صفقة تجارية فحسب، بل تعتبر بمثابة تعاون استراتيجي يضمن الكفاءة والسلامة والموثوقية المستمرة لأسطول طائراتنا من طراز V2500، وهو أمر أساسي وحيوي لجميع عملياتنا، كما تعكس العلاقات القوية والمتنامية بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات في قطاع الطيران.