الرئيس التنفيذي للمجموعة: «راكز» أتاحت 12.8 مليون متر للمشاريع التجارية والصناعية

يوسف العربي (أبوظبي)

قامت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بتأجير أكثر من 12.8 مليون متر مربع من الأراضي لمختلف المشاريع الصناعية والتجارية، كما وفرت أكثر من 6 ملايين متر مربع إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما يعكس التزامها بدعم نمو الأعمال وتوسيع الفرص الاستثمارية، بحسب رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز».

وقال جلاد لـ «الاتحاد»: إن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تعد واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في الإمارات، حيث توفر مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للتطوير لتلبية مختلف احتياجات المستثمرين، ولديها وفرة من الأراضي التي يمكن استخدامها ليس فقط للأغراض الصناعية، بل أيضاً لتطوير المباني، المؤسسات التعليمية، والمرافق التجارية والخدمية، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين.

وأوضح أن «راكز» توفر عدة مناطق صناعية، كل منها يتمتع بموقع استراتيجي ومزايا تنافسية فريدة، مما يضمن تلبية احتياجات مختلف أنواع الصناعات، وأول هذه المناطق «الغيل الصناعية» وتقع بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية، مما يسهل عمليات النقل البري إلى مختلف أنحاء الإمارات ودول الخليج، ومنطقة «الحمرا الصناعية» وتقع على مقربة من ميناء الحمراء ومطار رأس الخيمة الدولي، ما يجعلها مثالية للصناعات الخفيفة والمتوسطة التي تعتمد على التوزيع السريع والخدمات اللوجستية، وتوفر المنطقة مستودعات جاهزة ومرافق صناعية بمختلف الأحجام، مما يتيح للشركات بدء عملياتها بسرعة وفعالية.

وتضم المناطق الصناعية أيضاً منطقة «الحليلة الصناعية»، وتتمتع بموقع استراتيجي قريب من ميناء صقر، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مما يجعلها مثالية للصناعات الثقيلة والمشاريع الضخمة التي تعتمد على التصدير والاستيراد، وتوفر المنطقة مرافق متطورة وخدمات لوجستية تدعم العمليات التشغيلية الكبيرة.

مناطق متنوعة

أوضح أن كل منطقة صناعية في «راكز» مصممة لدعم احتياجات المستثمرين من خلال بنية تحتية متكاملة، مع سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وحوافز جذابة تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية كما توفر راكز حلولاً مرنة للأراضي الصناعية، تتيح للمستثمرين إنشاء مصانع ومستودعات ومراكز إدارية، وفقاً لمتطلبات أعمالهم.

وقال: إن «راكز» تشهد طلباً مرتفعاً للغاية على الأراضي الصناعية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين الذين يسعون للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها، ومع استمرار النمو الاقتصادي في رأس الخيمة، تتزايد الحاجة إلى المزيد من المساحات الصناعية والتجارية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لـ «راكز» كمركز اقتصادي متكامل.

تسهيلات استثمارية

حول التسهيلات المقدمة على الأراضي الصناعية، أكد جلاد أن «راكز» تسعى إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم نمو ونجاح المشاريع الصناعية، لذلك، تقدم مجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات المرنة على الأراضي الصناعية، مما يساعد المستثمرين على تطوير أعمالهم بسهولة وكفاءة.

ونوه بأن أبرز التسهيلات المقدمة، توفير «راكز» أراضي صناعية بمساحات تبدأ من 2000 متر مربع، مع إمكانية التوسع حسب احتياجات المستثمرين، كما يمكن تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع ومستودعات ومراكز لوجستية ومكاتب ومرافق سكنية للعمال، مع إمكانية تأجير الأراضي لفترات طويلة تصل إلى 25 عاماً مع عقود مرنة.

وقال: إن جميع الأراضي الصناعية تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، تشمل شبكة طرق حديثة تربط المناطق الصناعية بالموانئ والمطارات والأسواق المحلية والدولية، وإمدادات كهرباء ومياه موثوقة، مع إمكانية التوسع وفقاً لمتطلبات الإنتاج، وخدمات اتصالات متقدمة لضمان سهولة إدارة الأعمال والعمليات التشغيلية.

إجراءات التأسيس

حول إجراءات التأسيس، قال جلاد إنها سريعة ومبسطة، حيث توفر راكز خدمات إصدار التراخيص والتصاريح بسرعة وسهولة، مما يمكّن المستثمرين من بدء عملياتهم خلال فترة قصيرة، مع نافذة خدمات موحدة لتقديم جميع المعاملات الحكومية مثل تصاريح البناء والتأشيرات والخدمات التجارية.

وقال: «إن المناطق صناعية مجهزة بمرافق جاهزة، حيث توفر راكز مستودعات جاهزة للتأجير بمساحات تبدأ من 150 متراً مربعاً، قابلة للتعديل حسب الطلب، مع إمكانية تطوير المنشآت الصناعية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، علاوة على بيئة عمل صديقة للأعمال تدعم النمو السريع والتوسع المستقبلي».

ونوه بأن المناطق الصناعية تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمطارات، مثل ميناء صقر وميناء الحمراء ومطار رأس الخيمة الدولي، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية والعالمية بسهولة، مما يمنح الشركات ميزة تنافسية كبيرة.

وبالنسبة لخدمات الدعم المتكاملة، توفر «راكز» استشارات استثمارية لمساعدة الشركات في اختيار الحلول المثلى لأعمالها، خدمات قانونية ومالية لدعم تأسيس الشركات وتسهيل المعاملات، مع إمكانية الحصول على تأشيرات عمل وتأشيرات إقامة للمستثمرين والموظفين بسهولة.

حوافز إضافية

قال رامي جلاد، إن راكز تقدم مجموعة من الحوافز الاستثمارية التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للصناعات المختلفة، من خلال توفير إعفاءات ضريبية، تسهيلات إدارية، بنية تحتية متطورة، وخدمات دعم متكاملة تضمن للمستثمرين بيئة أعمال مثالية تدعم نموهم وتوسعهم. وأشار إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، حيث توفر «راكز» إعفاءً كاملاً من ضريبة الشركات بنسبة 0 % على الأنشطة المؤهلة، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الربحية، كما تستفيد الشركات العاملة في المنطقة المحددة من إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعاملات داخل المنطقة، إضافةً إلى عدم فرض ضرائب على الاستيراد وإعادة التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات الصناعية، ويسهل عمليات التجارة الدولية.

ملكية كاملة

أكد رامي جلاد أن «راكز» تتيح الملكية الكاملة وتحويل الأرباح، حيث يستفيد المستثمرون في «راكز» من ملكية أجنبية بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، مما يمنحهم تحكماً كاملاً في أعمالهم. كما تتيح «راكز» إمكانية تحويل 100% من الأرباح ورأس المال إلى الخارج دون أي قيود، مما يسهل العمليات المالية والاستثمارية، ويعزز حرية حركة الأموال داخل وخارج الدولة.

وتشمل «راكز» ثلاث مناطق محددة تستفيد الشركات المسجلة فيها من إعفاء ضريبي بنسبة 0% على الأنشطة المؤهلة، مثل التوزيع، التخزين، وإدارة المخزون، بشرط الامتثال للمعايير التنظيمية، كما توفر هذه المناطق إجراءات جمركية مبسطة، مما يسهل استيراد وتصدير المواد الخام والمنتجات النهائية، ويضمن مرونة في حركة البضائع بين الأسواق.

وتقدم «راكز» تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين، المديرين التنفيذيين، وعائلاتهم، مما يسهل عليهم الاستقرار وإدارة أعمالهم في الإمارات. كما توفر تسهيلات للحصول على تأشيرات عمل للموظفين، مما يساعد الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح «راكز» إمكانية إنشاء مساكن للموظفين داخل المناطق الصناعية، مما يقلل تكاليف السكن والمواصلات، ويعزز راحة القوى العاملة.