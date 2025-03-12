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اقتصاد

«أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط

«أوبك»: القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل أداءه القوي
12 مارس 2025 18:25

لندن (رويترز)
أبقت منظمة البدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، مشيرةً إلى أن السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك.
وذكرت أن قازاخستان قادت قفزة في إنتاج تحالف أوبك+ في فبراير، على الرغم من استمرار اتفاق الإنتاج الحالي.وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.45 مليون برميل يومياً في 2025، و1.43 مليون برميل يومياً في 2026. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.
وأضافت أوبك في التقرير: «من المتوقع أن تساهم المخاوف التجارية في التقلبات مع استمرار الكشف عن السياسات التجارية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتكيف الاقتصاد العالمي».
ونشرت المنظمة أرقاماً تُظهر زيادة 363 ألف برميل يومياً في إنتاج تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً في فبراير، مدفوعة بقفزة في إنتاج قازاخستان التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج أوبك+.

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