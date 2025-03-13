20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%

دبي (الاتحاد)

سجلت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، خلال 2024، نمواً بنسبة 9.7% لتصل إلى 20 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار.

وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2%.

ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأميركتين.

وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ «دي بي ورلد» 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.

وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيس في ميناء جبل علي، و«الأحواض الجافة العالمية»، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» في الهند، وميناء «لندن جيتواي» في المملكة المتحدة، وميناء «ندايان» في السنغال، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

ووفق المجموعة زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ4.6 مليار دولار في عام 2023.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: حققنا عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلنا أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتنا ومرونتنا في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقّد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتنا التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتنا التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.