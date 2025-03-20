عمومية «إمباور» تصادق على توزيع أرباح بقيمة 437.5 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم، ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ«إمباور»، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال، كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2024.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، التزام «إمباور» الراسخ بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، مدعومةً بالسياسات الحكومية المواتية.

وأشار معاليه إلى أن البنية التحتية المتطورة لـ «إمباور»، والتي تشمل محطات تبريد المناطق الحديثة وشبكات التوزيع الواسعة، لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على مسار النمو المتميز للشركة، وقد مكّنت هذه الأصول الشركة من تنفيذ توسعات مدروسة، وتعزيز جودة الخدمة لمختلف فئات المتعاملين، والمساهمة في البحث والابتكار لتحسين كفاءة العمليات، ما يضمن الازدهار المستدام للأعمال.

من جانبه، أكد أحمد بن شعفار أن الوضع العام للسوق يبدو واعداً للغاية، معرباً عن ثقته في استمرار النمو القوي والمستدام للشركة هذا العام، وفي الأعوام المقبلة.