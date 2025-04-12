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اقتصاد

90 شركة عالمية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات»

ثاني الزيودي
13 ابريل 2025 00:50

أبوظبي (وام)

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عززت دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثاليةً ومقراً لشراكات التكنولوجيا العالمية متعددة الجنسيات، فضلاً عن كونها منصة استثمارية وتجارية تدعم فرص النمو والابتكار في المجالات والقطاعات المختلفة، لا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والتي تسهم في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.
 ونجحت مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» منذ إطلاقها في يوليو 2022 في استقطاب أكثر من 90 شركة عالمية رائدة، لا سيما تلك المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الحيوية، مثل شركة Coinbase وشركة Qualcomm وشركة Ripple وشركة XPENG وغيرها من الشركات المنضمة إلى المبادرة ذات القيمة السوقية العالية.
 وتتركز أنشطة الشركات المنضمة إلى المبادرة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي ستعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المستقبلي، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والروبوتات، و«إنترنت الأشياء» والتقنيات الحيوية والطاقة المتجددة والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية وأشباه الموصلات والاتصالات اللاسلكية والاستدامة والتكنولوجيا المناخية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل استقطاب الشركات العالمية التي تعمل في قطاعات استراتيجية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء من الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الأهداف التنموية، والوصول إلى جذب 300 شركة تكنولوجية عالمية، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.
وأشار إلى التزام الإمارات بتحقيق بيئة استثمارية متقدمة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دائرة التعاون مع الشركات العالمية، موضحاً في هذا السياق، أن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» تركز على توفير المزيد من الحوافز التي تسهم في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما يعزز فرص النمو والتنمية.

أشباه الموصلات
البلوك تشين
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
الاقتصاد العالمي
التكنولوجيا
الطاقة المتجددة
ثاني الزيودي
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